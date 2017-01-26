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26 января 2017, 13:54 | Водные: Парусный спорт | ТАСС

Французский экипаж установил мировой рекорд в кругосветке под парусом

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Французская команда на парусном тримаране IDEC Sport («ИДЕК спорт») установила абсолютный мировой рекорд, преодолев кругосветный маршрут за 40 дней. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Достижение, а вместе с ним и «Приз Жюля Верна», закрепил за собой экипаж из шести человек под руководством 60-летнего яхтсмена Франсиса Жойона. Стартовав 16 декабря от условного рубежа между маяками на французском острове Уэссан и на британском мысе Лизард, они смогли пройти кругосветный маршрут и вернуться на стартовую точку всего через 40 дней 23 часа 30 минут и 30 секунд. Таким образом они смогли улучшить сразу на 4 дня рекорд другого мореплавателя — Лойка Пейрона, который в 2012 году смог завоевать почетную награду, обогнув земной шар за 45 дней 13 часов 42 минуты и 53 секунды.

«Приз Жюля Верна» был учрежден в 1992 году ассоциацией «Вокруг света за 80 дней», в которую вошли многие известные яхтсмены того времени. Вдохновившись подвигами главного героя одноименного романа Жюля Верна — Филеаса Фога, они организовали кругосветную регату, главные правила которой подразумевают преодоление дистанции исключительно под парусом, а также запрет на получение помощи в портах от посторонних. Маршрут общей длиной примерно 27 тыс. миль (более 43 тыс. км) пролегает от упомянутой условной линии в проливе Ла-Манш на юг через Атлантический океан мимо мыса Доброй надежды в Африке, мыса Луин в Австралии и мыса Горн в Южной Америке, откуда участники движутся на север, возвращаясь к стартовой точке.
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