Сборная России завоевала три золота во второй день чемпионата Европы по самбо

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Канада0
Швейцария1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Монако
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес3
Бетис2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция6
США0
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта4
Леванте2
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России
Капризов мог лучше. Как сыграли россияне на чемпионате мира
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
20:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала три золота во второй день чемпионата Европы по самбо

АФИНЫ, 19 мая. /ТАСС/. Российские самбисты стали обладателями трех золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград во второй день чемпионата Европы, который проходит в Афинах.

В весовой категории до 52 кг победительницей стала россиянка Татьяна Шуянова, которая в финале была сильнее украинки Марии Буек. Бронзу завоевали белоруска Ксения Данилович и испанка Ирене Диас. У мужчин в весовой категории до 74 кг победителем стал Александр Сарайкин, победивший в финале грузина Левана Нахуцришвили. Бронзовыми призерами стали грек Георгиос Маркарян и армянин Арсен Газарян.

В весе до 64 кг серебро завоевала россиянка Валерия Анисимова, проигравшая в финале белоруске Татьяне Мацко. Бронзовыми призерами стали украинка Алена Сайко и испанка Мария Кабас. В весе до 80 кг бронзу завоевали россиянка Анна Жижина и голландка Саша Гориссен. Победительницей стала болгарка Мария Оряшкова, серебряным призером — грузинка Ирина Леонидзе.

В весе до 57 кг бронзовыми призерами стали россиянин Владимир Гладких и азербайджанец Мехман Халилов. В финале грузин Вахтан Чидрашвили победил болгарина Борислава Янакова.

Чемпионом континента по боевому самбо в весовой категории свыше 100 кг стал россиянин Валентин Молдавский, победивший в финале украинца Размика Тонояна. Бронзовым призером стал серб Вук Раонич. В боевом самбо в весе до 62 кг серебро завоевал россиянин Александр Нестеров, проигравший в финале украинцу Александру Воропаеву. Бронзовыми призерами стали француз Максимильян Валло и словак Якуб Бабьяр.

Всего по итогам двух дней россияне завоевали шесть золотых, три серебряные и семь бронзовых медалей. Чемпионат Европы завершится 21 мая.

 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России
Капризов мог лучше. Как сыграли россияне на чемпионате мира
«Ювентус» обыграл «Верону» в последнем матче Буффона за клуб
Голкипер сборной Швеции оформил три шат-аута на ЧМХ
Защитника «Ботафого» хочет приобрести «Локомотив»
Представители футболиста «Арсенала» предложили его услуги ПСЖ
Десять самых огненных полузащитников РФПЛ. Европейский уровень
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь