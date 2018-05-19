Сборная России завоевала три золота во второй день чемпионата Европы по самбо

В весовой категории до 52 кг победительницей стала россиянка Татьяна Шуянова, которая в финале была сильнее украинки Марии Буек. Бронзу завоевали белоруска Ксения Данилович и испанка Ирене Диас. У мужчин в весовой категории до 74 кг победителем стал Александр Сарайкин, победивший в финале грузина Левана Нахуцришвили. Бронзовыми призерами стали грек Георгиос Маркарян и армянин Арсен Газарян.

В весе до 64 кг серебро завоевала россиянка Валерия Анисимова, проигравшая в финале белоруске Татьяне Мацко. Бронзовыми призерами стали украинка Алена Сайко и испанка Мария Кабас. В весе до 80 кг бронзу завоевали россиянка Анна Жижина и голландка Саша Гориссен. Победительницей стала болгарка Мария Оряшкова, серебряным призером — грузинка Ирина Леонидзе.

В весе до 57 кг бронзовыми призерами стали россиянин Владимир Гладких и азербайджанец Мехман Халилов. В финале грузин Вахтан Чидрашвили победил болгарина Борислава Янакова.

Чемпионом континента по боевому самбо в весовой категории свыше 100 кг стал россиянин Валентин Молдавский, победивший в финале украинца Размика Тонояна. Бронзовым призером стал серб Вук Раонич. В боевом самбо в весе до 62 кг серебро завоевал россиянин Александр Нестеров, проигравший в финале украинцу Александру Воропаеву. Бронзовыми призерами стали француз Максимильян Валло и словак Якуб Бабьяр.