ВФС опротестует отказ российским самбистам в выдаче виз для въезда в Грецию на ЧЕ

В среду старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков сообщил ТАСС, что в выдаче виз было отказано Мухтару Гамзаеву (весовая категория до 57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и Дмитрию Самойлову (82 кг). Также визы не получили массажист команды и российский судья.

«Мы не понимаем, почему это случилось, ведь вся сборная команда в полном составе, как и положено, подала документы в посольство, все как всегда, — сказал Елисеев. — Никаких вопросов к нам не было, но до последнего момента нескольким людям просто не давали визу. Сегодня у них вылет, а они до последнего дня сидели в консульстве, к ним просто вышли и сказали, что “мы вам не даем визу” с формулировкой вроде “чемпионат Европы не является таким важным событием, под которое можно давать визу”. Мы просто в шоке, причем там спортсмены разные, из разных регионов, а также врач и судья, то есть люди разной формации».

Тренерский штаб успел произвести две замены: в весовой категории до 57 кг страну представит Родион Асканаков, в весовой категории до 62 кг — Александр Нестеров. «Получается, что сейчас сборная команда в усеченном составе едет на Европу, а ребята всю жизнь готовились, чтобы туда поехать, показать, на что они способны, полжизни положили на это, а их взяли и не пустили. Мы просто не понимаем этого, а завтра мероприятие уже у нас начинается, поэтому мы будем еще писать ноту протеста или что-то подобное, будем выяснять, проинформируем [исполняющего обязанности] министра спорта [Павла Колобкова], [исполняющего обязанности] министра иностранных дел [Сергея] Лаврова. Мы хотим защитить наших спортсменов, так объясните, где логика, ведь у нас 45 человек были в делегации, 40 из них получили визы», — отметил Елисеев.

«Сколько лет мы с Грецией проводим мероприятия, никогда не было такого, а тут официальный состав делегации, все отправили, как и положено. Это абсурд, непонятно, причем здесь чемпионат Европы, самбо, спортсмены, мы же не в политике, а просто занимаемся спортом и пропагандируем здоровый образ жизни», — продолжил собеседник ТАСС. «Да, это международные соревнования, но тут именно греческая сторона должна дать объяснения, в Греции мы будем стараться встречаться по этому вопросу и выяснять, по какой причине нашим людям не дали визу. Пойдем в посольство, консульство, во все инстанции, а после приезда, может быть, уже будет какая-то информация, мы должны вернуться 22 мая», — добавил Елисеев.