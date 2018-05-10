Восемь российских вольников возглавили рейтинги UWW в своих весовых категориях
Восемь российских борцов вольного стиля возглавили рейтинги Объединённого мира борьбы (UWW) в своих весовых категориях после чемпионата Европы, проходившего в Каспийске.
Восемь российских борцов вольного стиля возглавили рейтинги Объединённого мира борьбы (UWW) в своих весовых категориях после чемпионата Европы, проходившего в Каспийске.
На турнире россияне выиграли 6 из 10 золотых медалей.
Первое место в категории до 92 кг занял олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, победивший в финале чемпионата Европы Шарифа Шарифова из Азербайджана. Второе место в этой весовой категории занимает Серда Боке из Турции.
Также первые места в обновлённом рейтинге заняли россияне Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Магомет Курбаналиев (до 70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг), Заур Уругев (до 57 кг) и Ильяс Бекбулатов (до 65 кг).
Места в рейтинге и набранные очки повлияют на квоты сборных на чемпионат мира, который пройдёт в октябре в Будапеште.