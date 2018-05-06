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22:12 (мск), источник: ТАСС

Российские борцы стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы по борьбе в Каспийске

КАСПИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, заняв первое место в общекомандном зачете. Соревнования прошли в Каспийске.

Сборная России по вольной борьбе среди женщин завоевала два золота, три серебра и три бронзы. Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы в весе до 53 кг, а Анастасия Братчикова — в весе до 68 кг, серебряными призерами стали Ирина Ологонова (57 кг), Инна Тражукова (62 кг) и Екатерина Букина (76 кг). Милана Дадашева (50 кг), Мария Гурова (55 кг) и Светлана Липатова (59 кг) стали бронзовыми медалистками. Россиянки не смогли завоевать медали лишь в двух весовых категориях — до 65 кг и до 72 кг.

Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре золота, два серебра и бронзу. Чемпионами стали Сергей Емелин (60 кг), Артем Сурков (67 кг), Адам Курак (72 кг) и Роман Власов (77 кг). Бекхан Оздоев (87 кг) и Виталий Щур (130 кг) стали серебряными призерами, а Заур Кабалоев (63 кг) выиграл бронзу. Худший результат среди российских борцов-классиков показал Муса Евлоев, уступивший в первой схватке и занявший 14-е место в весовой категории до 97 кг.

Сборная России по вольной борьбе завоевала шесть золотых и две серебряные медали. Победили в своих весовых категориях Гаджимурад Рашидов (61 кг), Магомед Курбаналиев (70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Артур Найфонов (86 кг), Абдулрашид Садулаев (92 кг) и Владислав Байцаев (97 кг). Заур Угуев (57 кг) и Ильяс Бекбулатов (65 кг) стали серебряными медалистами чемпионата Европы. Только в двух весах российские борцы остались без медалей — Мурадин Кушхов (125 кг) проиграл в схватке за третье место, а Хетаг Цаболов (74 кг) завершил борьбу на стадии четвертьфинала.

Таким образом, сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Второй стала сборная Турции, которая выиграла пять золотых и восемь бронзовых медалей. Команда Азербайджана завоевала четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград, заняв третье место.

Этот чемпионат Европы стал самым успешным для сборной России за последние 12 лет. В 2006 году российская команда также завоевала 12 медалей на чемпионате Европы в Москве. Рекорд по количеству побед на чемпионатах Европы принадлежит российским борцам, в 1993 году они завоевали 16 золотых наград.

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