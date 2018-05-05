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22:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала три золота в пятый день чемпионата Европы по борьбе

КАСПИЙСК, 5 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые и две серебряные медали в пятый соревновательный день чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске.

Источник: ИТАР-ТАСС

В предпоследний день турнира прошли первые финальные поединки в вольной борьбе. В весовой категории до 57 кг россиянин Завур Угуев в решающей схватке проиграл азербайджанцу Георгию Эдишерашвили со счетом 3:5, обладателями бронзовых наград стали Владислав Андреев из Белоруссии и Стеван Мичич из Сербии. Россиянин Ильяс Бекбулатов в весовой категории до 65 кг завоевал серебро, уступив в финале азербайджанцу Гаджи Алиеву (7:8), третьими стали грузин Владимир Хинчегашвили и Селахаттин Килишалаян из Турции.

В весовой категории до 70 кг россиянин Магомед Курбаналиев победил в решающем поединке Магомедмурада Гаджиева из Польши (3:1) и во второй раз в карьере стал чемпионом Европы. Третьими в данном весе стали Муртазали Муслимов из Азербайджана и Зураби Якобишвили из Грузии.

Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов завоевал первую в карьере золотую награду европейских первенств. В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он одолел немца Мартина Обста (6:3), бронзу завоевали азербайджанец Джабраил Гасанов и венгр Михали Наги. В весовой категории до 97 кг россиянин Владислав Байцаев в финале победил Александра Гуштына из Белоруссии со счетом 7:0, это золото стало для него первым в карьере, до этого спортсмен завоевывал серебро и бронзу европейских первенств. Третье место заняли Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана и Элизбар Одикадзе из Грузии.

Сборная России укрепила лидерство в общем зачете турнира, в активе команды девять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. Второе место занимает команда Азербайджана (4−3−8), третье — сборная Турции (3−0−5).

Чемпионат Европы завершится 6 мая.

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