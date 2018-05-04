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21:24 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала три медали в четвертый день чемпионата Европы по борьбе

КАСПИЙСК, 4 мая. /ТАСС/. Российские спортсменки завоевали золото и два серебра в четвертый соревновательный день чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четвертый день турнира завершились соревнования в женской борьбе. В весовой категории до 53 кг россиянка Стальвира Оршуш в решающей схватке победила Ванессу Колодинскую из Белоруссии и впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Бронзовые медали завоевали Мария Преволараки из Греции и Катаржина Кравчик из Польши.

Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира россиянка Ирина Олоногова в весовой категории до 57 кг в финальной схватке уступила болгарке Беляне Дудовой и завоевала серебро. Обладателями бронзовых наград стали венгерка Эмеше Барка и азербайджанка Алена Колесник.

В весовой категории до 62 кг россиянка Инна Тражукова в финале проиграла Тайбе Юсеин из Болгарии и в первый раз в карьере стала серебряным призером чемпионата Европы, до этого в ее активе были две бронзы европейских первенств (2011, 2016). Третьими в данной весовой категории стали украинка Илона Прокопевнюк и белоруска Вероника Иванова. В весе до 72 кг россиянка Алена Перепелкина в схватке за третье место уступила румынке Александре Анхель.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете турнира, в активе команды по итогам четырех соревновательных дней шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Второе место занимает команда Турции (3−0−5), третье — сборная Азербайджана (2−3−5).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.

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