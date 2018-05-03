Россияне выиграли медальный зачем чемпионата Европы в Израиле
Одна из самых самобытных стран — Израиль и ее утопающий в цветах, повсеместно украшенный государственными флагами
Одна из самых самобытных стран — Израиль и ее утопающий в цветах, повсеместно украшенный государственными флагами
На берегах бушующего волнами Средиземного моря российская сборная, составленная из опытных спортсменов и дебютантов, завоевала восемь наград, половина из которых были золотыми, а также серебро и три бронзы, что в сумме позволило нашим опередить извечных соперников — французов (3−2−0).
На вершину пьедестала в Израиле поднялись Ирина Долгова (48 кг), улучшившая прошлогодний серебряный результат, Ислам Яшуев (60 кг), добавивший титул чемпиона Старого света среди взрослых к двум победам на молодежном Евро, бронзовый медалист Игр в Рио Наталья Кузютина (52 кг), ставшая самой титулованной дзюдоисткой в истории отечественного дзюдо, и еще один дебютант чемпионата, 21-летний Михаил Игольников (90 кг), дополнивший личную коллекцию из высших наград континентальных первенств среди юношей, юниоров и молодежи взрослым золотом.
22-летняя сибирячка Ирина Долгова, выступавшая в наилегчайшей категории, несмотря на возраст — опытная дзюдоистка. Участница Игр в Рио, дважды поднимавшаяся на взрослый европейский пьедестал наконец покорила его в
В российской истории женского дзюдо было девять чемпионок Европы. Отдельной строкой в этом списке идет 28-летняя Наталья Кузютина (52), в чьей коллекции до Израиля было уже десять европейских медалей и три из них — золотые. В
Трехкратный чемпион Европы среди мужчин, олимпийский чемпион Рио Беслан Мудранов (60 кг) в этот раз не дошел до вершины пьедестала, остановившись на его третьей ступени. Попав в сильную подгруппу, Беслан в четвертьфинале пропустил неожиданную атаку молодого украинца Лесюка, и был вынужден бороться только за бронзу. В малом финале, начавшемся с забавной заминки — никак не сходившего с табло российского триколора, Мудранов взял верх над призером чемпионата мира Папинашвили из Грузии. «Готовясь к чемпионату, я рассчитывал получить тот результат, который заслуживаю на данный момент, поэтому бронзой я не расстроен, — подвел итоги Беслан. — Всему есть свои причины, с ними надо разбираться и идти дальше, поскольку моя главная цель — второе золото Олимпийских игр. Двукратных в дзюдо по пальцам можно пересчитать, так что проблем с мотивацией после Игр у меня нет».
Золото Европы в категории Мудранова завоевал другой россиянин — дебютант чемпионата Ислам Яшуев, красиво выигравший в финале у
21-летний Игольников, собравший за свою
Еще один вчерашний юниор — Тамерлан Башаев (+100), успевший за минувший год стать чемпионом страны среди мужчин, одолев легендарного российского тяжа — чемпиона мира, призера Игр Александра Михайлина, а затем проявивший себя на двух турнира «Мировой серии, как и Игольников дебютировал в
Бронзовыми призерами в
«Я доволен выступлением ребят, — сказал наставник мужской сборной Хасанби Таов. — Через месяц стартует олимпийская рейтинговая гонка. Игры-2020 будут в Токио — очень интересно будет выступать на родине дзюдо. У нас сильная команда, растет талантливая молодежь. Уверен, что при поддержке мудрого Эцио Гамбы и его огромного опыта, мы добьемся желаемого».
18 июля в Екатеринбурге пройдет первый в истории командный чемпионат Европы. Он соберет на своих татами 21 сборную, которая будет оспаривать первый в истории трофей в новой олимпийской дисциплине — борьбе смешанных команд, которая дебютирует в Токио-2020.