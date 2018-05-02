Курак стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в категории до 72 кг

В финальной схватке весовой категории до 72 кг Курак одержал волевую победу над Расулом Чунаевым из Азербайджана со счётом 9:5. После первого периода Курак уступал сопернику — 1:5.

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Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Юрий Ломадзе из Грузии и венгр Балинт Корпаши.

Курак принёс России четвёртое золото домашнего чемпионата Европы в Каспийске. Накануне победу в весовой категории до 77 кг одержал Роман Власов. Ранее сегодня в весовой категории до 60 кг первенствовал Сергей Емелин, а в весе до 67 кг сильнейшим стал Артём Сурков.