Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Лобода случайно «рассекретила» пол будущего ребенка
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Химки0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:30
Тамбов3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Динамо СПб2
Хоккей. НХЛ
3.05
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Волгарь1
Хоккей. НХЛ
3.05
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч-Энергия2
Авангард К2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Курак стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в категории до 72 кг

Российский борец греко-римского стиля Адам Курак первенствовал на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Каспийске.

В финальной схватке весовой категории до 72 кг Курак одержал волевую победу над Расулом Чунаевым из Азербайджана со счётом 9:5. После первого периода Курак уступал сопернику — 1:5.

Читайте также
Власов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весе до 77 кг

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Юрий Ломадзе из Грузии и венгр Балинт Корпаши.

Курак принёс России четвёртое золото домашнего чемпионата Европы в Каспийске. Накануне победу в весовой категории до 77 кг одержал Роман Власов. Ранее сегодня в весовой категории до 60 кг первенствовал Сергей Емелин, а в весе до 67 кг сильнейшим стал Артём Сурков.

Также в активе сборной России по греко-римской борьбе два серебра и бронза.

 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Восемь лет без права на победы
Аршавин заявил о скором завершении карьеры
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
Заменит ли Бывальцев Шипачева. Трансферные новости в КХЛ
Тренерский штаб сборной РФ по хоккею 4 мая огласит заявку на ЧМ
Вратарь «Баварии» извинился за ошибку в полуфинале с «Реалом»
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь