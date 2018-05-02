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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Клуб максималистов. Почему для борцов нет места кроме первого

Власов собирает третьи золотые, а Оздоев и Щур расстраиваются лучшим результатам в карьере. Максимализм у борцов в крови.

Источник: РИА "Новости"

Третий поход «генерала» Власова

Земляк и друг великого Александра Карелина — Роман Власов в российской греко-римской борьбе фигура самая узнаваемая. Двукратный олимпийский чемпион начал поход за своим третьим золотом, перейдя в прошлом году в весовую категорию до 80 кг. Там он успехов не снискал и остался без медалей чемпионата мира, зато в Каспийск приехал выступать в новом олимпийском весе до 77 кг и в третий раз стал чемпионом Европы. Теперь, как признался сам Роман, бог должен полюбить троицу и в других крупных турнирах. Власов попробует стать трёхкратным чемпионом мира, а затем и трижды олимпиоником.

Соперник в финале — серб венгерского происхождения Виктор Немеш оказался очень колючим во всех смыслах этого слова. Поединок он начал столь агрессивно, что уже в первом стыке нанёс Роману рассечение, но откуда знать молодому сербу, что сечки являются неизменными спутниками побед Романа Власова. Продолжающиеся кавалерийские наскоки привели к тому, что Немеш забрал первый раунд, получив балл за пассивность соперника. Все три минуты он активно давил и ничего не позволял сделать более опытному визави.

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Власов сломил сопротивление соперника во втором раунде, когда тот начал откровенно выдыхаться. На опыте провёл эффектный обратный бросок из партера, как и в полуфинале, и эти четыре балла стали решающими. Победа над действующим чемпионом мира дорого стоит, но насколько позволит здоровье Власову продержаться ещё пару лет на вершине покажет только время. Уровень борьбы, показанный им в Каспийске не назовёшь запредельным, что прекрасно понимает и сам Роман, ставший единственным российским победителем в первый день финалов.

Лучший результат не приносит радости

Заур Кабалоев, имеющий осетинские и кабардино-балкарские корни, выступает за Мордовию. Вчера он обиднейшим образом упустил верную победу в полуфинале и сегодня боролся только за бронзу. Однако даже уверенная победа в малом финале не сильно его обрадовала. Заур в общении с журналистами всякий раз возвращался ко вчерашней схватке и вспоминал свои упущенные возможности. Тем более, что победивший его азербайджанец в финале одержал куда более лёгкую победу. Потому и бронза Кабалоева не принесла ему большой радости.

А что уж говорить о других призёрах, проигравших в финале. За серебряными медалями Бекхан Оздоев и Виталий Щур поднимались как на эшафот, при том, что к главным фаворитам турнира их никто не относил. Оздоев долго сидел на ковре и пытался понять, что с ним случилось. Где он потерял тот проклятый балл, которого в итоге ему не хватило для победы над грузином Роберти Коблиашвили? Лишь спустя десять минут он сумел прийти в чувства и ответил на вопросы спецкора «Чемпионата». Для Бекхана серебро чемпионата Европы — высшее карьерное достижение, но в его усталых глазах не было и намёка на радость.

Вымирающая каста

Супертяж Виталий Щур одержал волевую победу в полуфинале. В решающей схватке с могучим и коренастым турком Резой Каялпом у него было немного шансов, однако россиянин не дал ничего сделать сопернику и проиграл только за счёт лишнего балла за пассивность. Серебро чемпионата Европы — лучший результат в его борцовской карьере. Любой другой спортсмен был бы рад такому достижению, но не борец. Эти люди относятся к вымирающей в российском спорте касте-максималистов, для которых места кроме первого не существует.
Представители других видов спорта приучили нас к тому, что радоваться можно в принципе любому месту. Попал в тройку — уже молодец, в шестёрку — занял расширенный подиум, а где-то и в десятке и двадцатке быть не зазорно. Борцы даже второе место переживают как личную трагедию, а потому чемпионат мира без золота в Париже останется для них как случайное недоразумение, которое должно привести к новым ярким победам. А те, кто утешает себя десятыми местами, через пару лет и на двадцатку с удовольствием согласятся.

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