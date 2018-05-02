Клуб максималистов. Почему для борцов нет места кроме первого
Власов собирает третьи золотые, а Оздоев и Щур расстраиваются лучшим результатам в карьере. Максимализм у борцов в крови.
Власов собирает третьи золотые, а Оздоев и Щур расстраиваются лучшим результатам в карьере. Максимализм у борцов в крови.
Земляк и друг великого Александра Карелина — Роман Власов в российской
Соперник в финале — серб венгерского происхождения Виктор Немеш оказался очень колючим во всех смыслах этого слова. Поединок он начал столь агрессивно, что уже в первом стыке нанёс Роману рассечение, но откуда знать молодому сербу, что сечки являются неизменными спутниками побед Романа Власова. Продолжающиеся кавалерийские наскоки привели к тому, что Немеш забрал первый раунд, получив балл за пассивность соперника. Все три минуты он активно давил и ничего не позволял сделать более опытному визави.
Власов сломил сопротивление соперника во втором раунде, когда тот начал откровенно выдыхаться. На опыте провёл эффектный обратный бросок из партера, как и в полуфинале, и эти четыре балла стали решающими. Победа над действующим чемпионом мира дорого стоит, но насколько позволит здоровье Власову продержаться ещё пару лет на вершине покажет только время. Уровень борьбы, показанный им в Каспийске не назовёшь запредельным, что прекрасно понимает и сам Роман, ставший единственным российским победителем в первый день финалов.
Заур Кабалоев, имеющий осетинские и
А что уж говорить о других призёрах, проигравших в финале. За серебряными медалями Бекхан Оздоев и Виталий Щур поднимались как на эшафот, при том, что к главным фаворитам турнира их никто не относил. Оздоев долго сидел на ковре и пытался понять, что с ним случилось. Где он потерял тот проклятый балл, которого в итоге ему не хватило для победы над грузином Роберти Коблиашвили? Лишь спустя десять минут он сумел прийти в чувства и ответил на вопросы спецкора «Чемпионата». Для Бекхана серебро чемпионата Европы — высшее карьерное достижение, но в его усталых глазах не было и намёка на радость.
Супертяж Виталий Щур одержал волевую победу в полуфинале. В решающей схватке с могучим и коренастым турком Резой Каялпом у него было немного шансов, однако россиянин не дал ничего сделать сопернику и проиграл только за счёт лишнего балла за пассивность. Серебро чемпионата Европы — лучший результат в его борцовской карьере. Любой другой спортсмен был бы рад такому достижению, но не борец. Эти люди относятся к вымирающей в российском спорте
Представители других видов спорта приучили нас к тому, что радоваться можно в принципе любому месту. Попал в тройку — уже молодец, в шестёрку — занял расширенный подиум, а