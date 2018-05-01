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20:12 (мск), источник: ТАСС

Власов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весе до 77 кг

КАСПИЙСК, 1 мая. /ТАСС/. Россиянин Роман Власов завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 77 кг.

Источник: ИТАР-ТАСС

В финале Власов победил серба Виктора Немеша (5:1). Бронзовыми призерами стали венгр Тамаш Лоринц и азербайджанец Эльвин Мурсалиев. Лоринц победил шведа Алекса Бьюберга (7:2), Мурсалиев — грузина Торнике Джамашвили (6:2).

Это первое золото на чемпионате Европы для сборной России. Ранее Заур Кабалоев стал бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Власов стал трехкратным чемпионом Европы, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая. На турнире будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе.

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