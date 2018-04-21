Карелин назвал мужественным решение украинских борцов выступить на ЧЕ-2018 в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по
МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по
Во вторник
«Молодцы, мужественное решение, — сказал Карелин. — Показали одну простую, но очень важную деталь — что все проходит, но честная конкуренция, правила борцовского братства не [позволяют] нам переходить на стиль площадной брани. Это очень важно».
«Мы заинтересованы, чтобы было максимально полное представительство на турнире, — продолжил он. — Чтобы ни одна из команд не сказала, что мы не поехали и поэтому
«Украинские борцы украсят чемпионат»
По его словам, такое решение сборной Украины украсит чемпионат, потому что от них приедут, в том числе и маститые парни, хотя они сейчас и находятся под огромным давлением.
«Я надеюсь, их выступление, их участие, уважение к ним как к борцам, не позволит получить аргументы противной стороне. Уверен, что именно их выбор, их участие объяснит, что можно, оказывается, находить возможности и исключить спекулирование санкционными списками в том числе. Поэтому то, что они приедут, для нас очень важно», — заключил Карелин.
В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Позже министерство разрешило спортсменам принимать участие в турнирах на территории РФ, однако запретило финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и