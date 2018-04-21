Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
20.04
Дижон2
Лион5
Футбол. Зарубежный
20.04
Леганес0
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
20.04
Боруссия М3
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
20.04
Нант1
Ренн1
Хоккей. КХЛ
20.04
ЦСКА1
Ак Барс3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Тюмень
Все события
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Кузнецов догнал Овечкина в гонке бомбардиров Кубка Стэнли
Шипулин заявил, что устал от безосновательных нападок Тихонова
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
01:12 (мск), источник: ТАСС

Карелин назвал мужественным решение украинских борцов выступить на ЧЕ-2018 в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госудмы РФ Александр Карелин назвал мужественным решение украинских борцов выступить на чемпионате Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в спорткомплексе им. Али Алиева, где пройдут соревнования.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины сообщила, что украинская сборная примет участие в чемпионате Европы. Отмечается, что данное решение было принято «с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы (UWW)».

«Молодцы, мужественное решение, — сказал Карелин. — Показали одну простую, но очень важную деталь — что все проходит, но честная конкуренция, правила борцовского братства не [позволяют] нам переходить на стиль площадной брани. Это очень важно».

«Мы заинтересованы, чтобы было максимально полное представительство на турнире, — продолжил он. — Чтобы ни одна из команд не сказала, что мы не поехали и поэтому кому-то достались медали. Это тоже такой подтекст, о котором мало кто говорит вслух, но мы-то понимаем, что только в жесткой, сильной и честной многоликой конкуренции победа по-настоящему почетна».

«Украинские борцы украсят чемпионат»

По его словам, такое решение сборной Украины украсит чемпионат, потому что от них приедут, в том числе и маститые парни, хотя они сейчас и находятся под огромным давлением.

«Я надеюсь, их выступление, их участие, уважение к ним как к борцам, не позволит получить аргументы противной стороне. Уверен, что именно их выбор, их участие объяснит, что можно, оказывается, находить возможности и исключить спекулирование санкционными списками в том числе. Поэтому то, что они приедут, для нас очень важно», — заключил Карелин.

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Позже министерство разрешило спортсменам принимать участие в турнирах на территории РФ, однако запретило финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Участие в турнире примут спортсмены из более 30 стран.

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Казань — в шаге от Кубка Гагарина
«Рубин» Бердыева сыграет с «Ростовом» Карпина в матче РФПЛ
Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова «бумажным» чемпионом
Шипулин заявил, что устал от безосновательных нападок Тихонова
Российские теннисистки сыграют с Латвией в матче Кубка Федерации
Кузнецов догнал Овечкина в гонке бомбардиров Кубка Стэнли
Третьяк рассказал о шансах ЦСКА завоевать Кубок Гагарина
Спорт-Экспресс
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь