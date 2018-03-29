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02:06 (мск), источник: Газета.Ру

«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе. По словам тренера национальной команды Валерия Фельдшерова, из-за поведения американского посольства борцы, скорее всего, пропустят Кубок мира — 2018, который пройдет в апреле в США.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз членами сборной России по вольной борьбе для участия в Кубке мира — 2018, который должен пройти в Айова-Сити в начале апреля.

«Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира. Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, подобный шаг в ведомстве расценивают как явный пример желания американской стороны помешать участию россиян в соревнованиях.

«Хотели бы еще раз напомнить, что решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран, принимали прошлым летом не мы, а именно в Вашингтоне. Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип “О спорт, ты — мир”. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — приводит ее слова пресс-служба МИД.

Захарова также подчеркнула, что невыдача виз отечественным спортсменам в данном случае является грубым нарушением обязанностей США как государства.

«Дело, однако, в том, что невыдача виз нашим спортсменам — это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — заключила она.

В свою очередь глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, комментируя решения американского посольства, отметил, что данная ситуация, несмотря на всю ее неоднозначность, никак не отразиться на теплых отношениях россиян и спортсменов из США.

«В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США. Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали. Мы с ними все время на связи. Они и к нам в Россию тоже приезжают, достойно выступают. Американским борцам тоже интересно приезжать к нам, проходить через достойных соперников. Они с огромным удовольствием приезжают в Россию», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».

Как пояснил старший тренер сборной по вольной борьбе Валерий Фельдшеров, из-за американского посольства национальная команда, скорее всего, окончательно лишилась шансов на выступление на Кубке мира.

«В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира. Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям — мы уже мимо Кубка», — заявил наставник.

Ранее стало известно о требовании США к отечественным дипломатам покинуть территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле до 25 апреля — такое заявление было сделано по итогам официального решения американских властей о высылке из страны 48 российских дипломатов и 12 дипломатических работников постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

На данный шаг Штаты пошли в результате разбирательства по делу с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в свое время осужденного в России за шпионаж в пользу Объединенного Королевства. До США о высылке российских дипломатов объявили и в самой Великобритании.

Кубок мира по вольной борьбе — 2018 должен пройти в США с 5 по 9 апреля.

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