Российские самбисты выиграли шесть золотых медалей в первый день Кубка мира

У женщин победу одержала Татьяна Казенюк (весовая категория до 60 кг). В соревнованиях среди мужчин золотые медали российской команде принесли Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Виктор Осипенко (до 100 кг). В боевом самбо победили Александр Нестеров (до 57 кг), Адам Тальдиев (до 68 кг) и Хадис Ибрагимов (до 100 кг).