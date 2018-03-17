Дзюдоистка Кузютина завоевала золото на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге

В финальном поединке россиянка одержала победу над Эрикой Мирандой из Бразилии. Бронзовые медали у бразильянки Джессики Перейры и японки Рины Тацукавы.

Россиянин Якуб Шамилов завоевал серебро в категории до 66 кг, в финале уступив японцу Абэ Хифуми. Бронзовую медаль в этой же категории получили россиянин Абдула Абдужалилов и белорус Дмитрий Миньков.

Еще одну серебряную медаль завоевал россияне Ислам Яшуев, проигравший в финальном поединке категории до 60 кг казахстанцу Елдосу Сметову. Бронза досталась россиянину Беслану Мудранову и японцу Юме Осиме.

У женщин в весе до 48 кг победила японка Хироми Эндо, на втором месте аргентинка Паула Парето, на третьем — Наранцецег из Монголии и немка Катарина Менц. В весе до 57 кг первенствовала Телма Монтейру из Португалии, серебро у Чэнь Лин Льен (Тайвань), бронза — у Сумии Доржсурен из Монголии и японки Момо Тамаоки.