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21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жан Беленюк: Я готовлюсь к чемпионату Европы в Дагестане, еще ничего не ясно

Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио, несмотря на решение министерства спорта Украины запретить украинцам выступать на соревнованиях в России, продолжает подготовку к чемпионату Европы в Дагестане.

Источник: AFP 2018

— Я сейчас уезжаю на сборы в Карпаты. Уже буквально в поезде, — начал Беленюк. — А на какую тему вы хотите поговорить? На тему нашего запрета, я правильно понимаю?

— Да, хотелось бы понять, как реагирует ваш мир борьбы на такое решение перед чемпионатом Европы в Каспийске.

— Не знаю, как реагирует, еще ничего непонятно. Нам говорят готовиться, мы этим и занимаемся.

— То есть вы допускаете, что сможете выступить в Дагестане?

— Думаю, да. По крайней мере, я еду в горы, где буду готовиться.

— Как вы оцениваете этот запрет?

— Чтобы понимать это решение, вам нужно поговорить с министром спорта Украины. Спросите министра, чем он руководствовался при принятии этого решения. Вот и все.

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— Жданов, к сожалению, отказывается общаться с российскими журналистами. В то же время Эльбрус Тедеев уверен, что Жданову это решение спустили сверху.

— Я этого не знаю, потому что далек от политики.

— Меня политика и не интересует. Я из спортивного СМИ.

— Если мы все-таки не поедем, то будет обидно, потому что готовились к этому турниру. Хотя мне изначально непонятно, зачем было проводить чемпионат Европы в этом месте. Насколько помню, его хотели провести в другом месте, а потом перенесли в Каспийск. Я уже тогда предположил, что нашим спортсменам могут запретить там участвовать. Но пока боремся.

— Чем вас смущает Каспийск?

— Это сугубо наши политические моменты, и я предполагал, что нам могут запретить туда ехать.

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— Когда ждете окончательного решения об участии?

— Я не знаю. Как тренер скажет и решит федерация, так и будет. Но на данный момент тренер сказал, чтобы я готовился, что я и делаю. В таких реалиях живем — у вас проблемы, у нас проблемы.

— У вас после Олимпиады в Рио был публичный спор с министром Ждановым. Не пытались вновь открыть дискуссию, чтобы изменить решение о запрете?

— У нас с ним обычные отношения: я — спортсмен, он — министр. У нас нет никаких разногласий. Я вообще не должен рассуждать о таких вещах. Мое дело — тренироваться и выступать на соревнованиях, а с остальным разберутся тренеры и федерация. Я им полностью доверяю.

— А нет желания объединиться с другими спортсменами и выступить с просьбой отменить это решение?

— Дело в том, что я не знаю окончательного решения, и не знаю, во что все это выльется. Поэтому сейчас комментировать нечего. Тренер сказал, что едем, я готовлюсь. На этом все.

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