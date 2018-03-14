Жан Беленюк: Я готовлюсь к чемпионату Европы в Дагестане, еще ничего не ясно

Источник: AFP 2018

— Я сейчас уезжаю на сборы в Карпаты. Уже буквально в поезде, — начал Беленюк. — А на какую тему вы хотите поговорить? На тему нашего запрета, я правильно понимаю?

— Да, хотелось бы понять, как реагирует ваш мир борьбы на такое решение перед чемпионатом Европы в Каспийске.

— Не знаю, как реагирует, еще ничего непонятно. Нам говорят готовиться, мы этим и занимаемся.

— То есть вы допускаете, что сможете выступить в Дагестане?

— Думаю, да. По крайней мере, я еду в горы, где буду готовиться.

— Как вы оцениваете этот запрет?

— Чтобы понимать это решение, вам нужно поговорить с министром спорта Украины. Спросите министра, чем он руководствовался при принятии этого решения. Вот и все.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbhYtqNjeqh/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.175925925925924% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbhYtqNjeqh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Предлагаю Сергею Назаровичу поменяться часами в этот момент:))))</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zhanbeleniuk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ</a> (@zhanbeleniuk) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-15T15:54:46+00:00">Nov 15, 2017 at 7:54am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Жданов, к сожалению, отказывается общаться с российскими журналистами. В то же время Эльбрус Тедеев уверен, что Жданову это решение спустили сверху.

— Я этого не знаю, потому что далек от политики.

— Меня политика и не интересует. Я из спортивного СМИ.

— Если мы все-таки не поедем, то будет обидно, потому что готовились к этому турниру. Хотя мне изначально непонятно, зачем было проводить чемпионат Европы в этом месте. Насколько помню, его хотели провести в другом месте, а потом перенесли в Каспийск. Я уже тогда предположил, что нашим спортсменам могут запретить там участвовать. Но пока боремся.

— Чем вас смущает Каспийск?

— Это сугубо наши политические моменты, и я предполагал, что нам могут запретить туда ехать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgObOHvh9io/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgObOHvh9io/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лайфхак для тех кто хочет быть сильным)))</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zhanbeleniuk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ</a> (@zhanbeleniuk) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-12T13:49:31+00:00">Mar 12, 2018 at 6:49am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда ждете окончательного решения об участии?

— Я не знаю. Как тренер скажет и решит федерация, так и будет. Но на данный момент тренер сказал, чтобы я готовился, что я и делаю. В таких реалиях живем — у вас проблемы, у нас проблемы.

— У вас после Олимпиады в Рио был публичный спор с министром Ждановым. Не пытались вновь открыть дискуссию, чтобы изменить решение о запрете?

— У нас с ним обычные отношения: я — спортсмен, он — министр. У нас нет никаких разногласий. Я вообще не должен рассуждать о таких вещах. Мое дело — тренироваться и выступать на соревнованиях, а с остальным разберутся тренеры и федерация. Я им полностью доверяю.

— А нет желания объединиться с другими спортсменами и выступить с просьбой отменить это решение?