Жан Беленюк: Я готовлюсь к чемпионату Европы в Дагестане, еще ничего не ясно
Борец
Борец
— Я сейчас уезжаю на сборы в Карпаты. Уже буквально в поезде, — начал Беленюк. — А на какую тему вы хотите поговорить? На тему нашего запрета, я правильно понимаю?
— Да, хотелось бы понять, как реагирует ваш мир борьбы на такое решение перед чемпионатом Европы в Каспийске.
— Не знаю, как реагирует, еще ничего непонятно. Нам говорят готовиться, мы этим и занимаемся.
— То есть вы допускаете, что сможете выступить в Дагестане?
— Думаю, да. По крайней мере, я еду в горы, где буду готовиться.
— Как вы оцениваете этот запрет?
— Чтобы понимать это решение, вам нужно поговорить с министром спорта Украины. Спросите министра, чем он руководствовался при принятии этого решения. Вот и все.
— Жданов, к сожалению, отказывается общаться с российскими журналистами. В то же время Эльбрус Тедеев уверен, что Жданову это решение спустили сверху.
— Я этого не знаю, потому что далек от политики.
— Меня политика и не интересует. Я из спортивного СМИ.
— Если мы
— Чем вас смущает Каспийск?
— Это сугубо наши политические моменты, и я предполагал, что нам могут запретить туда ехать.
— Когда ждете окончательного решения об участии?
— Я не знаю. Как тренер скажет и решит федерация, так и будет. Но на данный момент тренер сказал, чтобы я готовился, что я и делаю. В таких реалиях живем — у вас проблемы, у нас проблемы.
— У вас после Олимпиады в Рио был публичный спор с министром Ждановым. Не пытались вновь открыть дискуссию, чтобы изменить решение о запрете?
— У нас с ним обычные отношения: я — спортсмен, он — министр. У нас нет никаких разногласий. Я вообще не должен рассуждать о таких вещах. Мое дело — тренироваться и выступать на соревнованиях, а с остальным разберутся тренеры и федерация. Я им полностью доверяю.
— А нет желания объединиться с другими спортсменами и выступить с просьбой отменить это решение?
— Дело в том, что я не знаю окончательного решения, и не знаю, во что все это выльется. Поэтому сейчас комментировать нечего. Тренер сказал, что едем, я готовлюсь. На этом все.