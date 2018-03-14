«Нас искусственно разъединяют, но мы все равно близки!»: олимпийский чемпион с Украины — о запрете выступать в России

Источник: AFP 2018

— Я болезненно реагирую на такие решения, — сказал Тедеев. — Я всегда переживаю не только за наши, но и за ваши команды, которые достойно представляют Россию и в Пхенчхане-2018, и на других крупных соревнованиях. Очень переживал, когда ваших олимпийских чемпионов по надуманным мельдониевым делам лишали наград, а потом и вообще не пустили на Игры.

Если говорить о сегодняшнем решении, то политики не должны решать судьбы спортсменов. Убежден, что атлеты приносят стране больше славы, чем военные, дипломаты или политики. Отдельно скажу, что мы с Россией были, есть и будем братскими народами. И всегда мы будем достойно выступать и побеждать на разных континентах. Или как минимум выступать на равных.

Всю эту ситуацию я охарактеризовал бы двумя словам — «сам дурак». Потрачены серьезные деньги на подготовку к чемпионатам и Кубкам мира, а потом взяли и запретили принимать в них участие. Это если рассуждать с точки зрения экономики. Да и с точки зрения гражданина я убежден, что это неправильно.

Как можно побеждать в плавании, борьбе, биатлоне и других видах спорта, если не соревноваться с лучшими? Возьмите Олимпиаду в Сочи. Сколько радости болельщикам принесли украинские биатлонисты? Зачем лишать спортсменов возможности показать себя во всей красе и обняться на пьедестале с российскими атлетами?! Нам целенаправленно мешают, мы стали заложниками разных геополитических игр, нас искусственно растаскивают, но мы все равно остаемся родными и близкими людьми. Миллионы людей и на Украине, и в России это прекрасно понимают. Когда-нибудь все это точно закончится, надеюсь, все это завершится с минимальными потерями для наших народов.

ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

— Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сам когда-нибудь занимался спортом?

— Он обычный функционер. И на своем уровне он неплохо лоббирует интересы спортсменов. Кроме того, добивается увеличения бюджетов различных федераций. Но такие решения, как сегодня, ему абсолютно точно спускают из других кабинетов. Посмотрите на нынешний кабмин Украины — какими проходимцами там только не пахнет. А потом этих всех литовцев, грузинов, американцев гонят в шею. Кого тут только нет! Вот такие чиновники и принимают подобные решения, а потом с позором покидают страну. Когда-то о таких решения обязательно пожалеют, но сегодня, увы, такая конъюнктура… Жаль, что страдают тренеры и спортсмены.

— Что Жданов сделал для развития спорта на Украине?

— Он достаточно тепло относится к своим федерациям, но сейчас было принято политическое решение. И если ты политик, то отойди в сторону от спорта и дай возможность заниматься его развитием реальным функционерам. Так что Жданов сегодня — заложник общеполитического движения.

— Что Жданов знает о спорте, если ранее не работал в нем?

— Когда формируется кабинет министров, то министров назначают по квотам. И так бывает, что попадают на места не профильные специалисты. Правда, повторюсь, внутри кабмина он борется за спорт, а за пределами страны… Я же выше говорил, что у нас какая тут только неведомая сила не працюэ («работает» — украинский. — Прим. «СЭ»). И их политические решения часто наносят государству и репутационный, и экономический урон. Так в спорте, здравоохранении, машиностроении, угольной промышленности и так далее. От таких решений страдают все, а спорт тем более.

— Почему раньше не запрещали украинцам выступать в России, а тут быстро решили, когда о бойкоте футбольного ЧМ-2018 заговорили в Англии?

— Ну нам чтобы бойкотировать ЧМ нужно попасть туда для начала. Я о другом хочу сказать. Наш президент, премьер-министр или другие политики не вышли и не показали, как надо бегать, плавать, заниматься борьбой и так далее. Ни один! Публично из них никто не занимается спортом, спортивные объекты они не строят, а тут еще и такие решения принимают. Это им точно не делает чести. Спортсмены не должны быть заложниками чиновников! Тем более у Украины сейчас достаточно квалифицированных, одаренных и порядочных спортсменов. А благодаря таким решениям за 20 с лишним лет уже столько детей и тренеров разъехалось, что уму непостижимо! Сейчас нет чиновников, которые хотели бы создать условия для украинских спортсменов.

Хотя нельзя не отметить одну из последних инициатив кабмина, который значительно повысил зарплату тренерам. Теперь специалисты не стремятся куда-то уехать. Это, пожалуй, заслуга Жданова. Но это не повод ограничивать нашим спортсменам участие в соревнованиях в Российской Федерации, с которой мы говорим на одном языке, молимся одному Богу. Мы одинаковый народ, одинаково думающий! Но искусственно нам создают вот такие решения — запретить участвовать в соревнованиях. Но это все равно никак не повлияет на наши отношения. Я, Эльбрус Тедеев, сожалею о таких решениях.

ЭТО УЛЯЖЕТСЯ, А МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

— Ждете, что кто-то из спортсменов все равно поедет на турнир в Россию?

— Думаю, таких не будет.

— Побоятся пойти против течения?

— У них просто не получится. Их не профинансируют или еще что-то найдут.

— В Госдуме России уже предложили украинским спортсменам задуматься о смене гражданства на российское. Как думаете, такое реально?

— Я понимаю, что в Госдуме работают люди с разными взглядами и на жизнь, и на Украину. Но, повторюсь, мы братские народы, и нам надо сделать все, чтобы закончилась эта междоусобица на востоке Украины. И там проводить первые соревнования дружбы между украинскими и российскими спортсменами. Хотя Россия и не имеет к этому отношения, но все равно не должно быть того, что сегодня происходит в Донецке и Луганске.

— И все-таки допускаете, что кто-то из украинцев сменит гражданство?

— Те, кто хотел уехать, уже покинул страну. А те, кто любит свою страну, отчий дом и чтит могилы предков останется до конца и будут бороться, боксировать даже бесплатно.

— Вы уже общались с российскими борцами? Что они говорят?

— Все борцы — наши братья. И независимо ни от чего с глубоким уважением относимся друг к другу. Начиная от Михаила Геразиевича (Мамиашвили. — Прим. «СЭ») и Джамболата Ильича Тедеева до всех остальных борцов. Мы относимся друг к другу с большой любовью. Рано или поздно это все закончится, а мы по-прежнему останемся братьями, продолжим бороться и побеждать.

— То есть российские борцы относятся к украинским с пониманием?