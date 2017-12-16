Казахстанский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Мировые мастера»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
В Хельсинки отказались от строительства большой мечети
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Алавес0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома0
Кальяри0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота Уайлд0
Эдмонтон Ойлерз0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье1
Метц1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон3
Лилль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Труа0
Амьен0
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити4
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д2
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино1
Наполи3
Хоккей. НХЛ
17.12
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
17.12
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.12
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.12
Филадельфия Флайерз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
19:00
Стоук Сити0
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн1
ПСЖ4
Хоккей. НХЛ
17.12
Вашингтон Кэпиталз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.12
Аризона Койотс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.12
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси1
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Хаддерсфилд4
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер2
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Бавария1
Хоккей. НХЛ
17.12
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Европа
17:00
Россия2
Канада0
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер1
Удинезе3
Биатлон. Биатлон
16:45
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Хоккей. НХЛ
17.12
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер0
Кристал Пэлас3
Биатлон. Биатлон
13:45
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. Европа
13:00
Южная Корея1
Швеция5
Все события
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Москве простились с Леонидом Броневым
«Бедный утенок»: иностранцы о превосходстве Су-27 над F-16
Дефицит газа: Британия решилась покупать у РФ
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
16Победа ЦСКА и группы поддержки
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
22:49 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Мировые мастера»

В Санкт-Петербурге на одном из крупнейших турниров по дзюдо «Мировые мастера» Елдос Жумаканов в весовой категории до 66 кг дошел до финала, сообщает Zakon.kz.

До решающей схватки одной восьмой финала и четвертьфинале Елдос одолел россиянина Абдулу Абдулжалилова и бразильца Шарлеса Чибану. Для этого ему хватило оценки «вазари». В полуфинале казахстанец проведя «иппон» (чистая победа) превзошел грузина Важу Маргелашвили. В финале же он досрочно уступил монголу Херлену Ганбольду.

Кроме того, на турнире «Мировые мастера» завершили свою выступление еще два казахстанских дзюдоиста. Гусман Кыргызбаев (60 кг) и Севара Нышанбаева (57 кг) не смогли подняться на пьедестал почёта.

Казахстан - Франция: трансляция матча за выход в ТОП-дивизион молодежного чемпионата мира-2018
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси
СМИ: Лыжник Легков склоняется к завершению карьеры
«Интер» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах
Новости
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь