Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
Казахстанский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Мировые мастера»
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До решающей схватки одной восьмой финала и четвертьфинале Елдос одолел россиянина Абдулу Абдулжалилова и бразильца Шарлеса Чибану. Для этого ему хватило оценки «вазари». В полуфинале казахстанец проведя «иппон» (чистая победа) превзошел грузина Важу Маргелашвили. В финале же он досрочно уступил монголу Херлену Ганбольду.
Кроме того, на турнире «Мировые мастера» завершили свою выступление еще два казахстанских дзюдоиста. Гусман Кыргызбаев (60 кг) и Севара Нышанбаева (57 кг) не смогли подняться на пьедестал почёта.