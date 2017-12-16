Казахстанский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Мировые мастера»

До решающей схватки одной восьмой финала и четвертьфинале Елдос одолел россиянина Абдулу Абдулжалилова и бразильца Шарлеса Чибану. Для этого ему хватило оценки «вазари». В полуфинале казахстанец проведя «иппон» (чистая победа) превзошел грузина Важу Маргелашвили. В финале же он досрочно уступил монголу Херлену Ганбольду.



Кроме того, на турнире «Мировые мастера» завершили свою выступление еще два казахстанских дзюдоиста. Гусман Кыргызбаев (60 кг) и Севара Нышанбаева (57 кг) не смогли подняться на пьедестал почёта.