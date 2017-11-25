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Мужская и женская команды «Явара-Нева» победили на клубном ЧЕ по дзюдо «Золотая лига»
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
В мужских соревнованиях «Явара-Нева» в финале победила другую российскую команду «Новый поток» — 4:1.
В соревнованиях женщин в решающем раунде российский коллектив победил испанскую команду «VCJ Валенсия» — 3:2.