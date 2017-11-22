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01:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Высший уровень «Аланов» и воронежский счет

Поражения звезд, статусные назначения и книга о знаковых событиях в обзоре «СЭ» о событиях в мире спортивной борьбы.

ЗВЕЗДЫ ПРОИГРАЛИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Если убрать за скобки чемпионаты мира и Европы, то «Гран-при» «Аланы» по вольной борьбе стал самым звездным турниром уходящего сезона. Во Владикавказ приехали чемпион Олимпиады-2016 Владимир Хинчегашвили (Грузия), победитель Игр-2012, призер Рио-2016 Шариф Шарифов (Азербайджан), чемпион мира-2017 Франк Чамизо (Италия) и двукратный чемпион Европы Георгий Эдишерашвили (Азербайджан), но никому из них не удалось выиграть турнир и чек на 5 тысяч долларов.

В полуфинале веса до 61 кг Хинчегашвили проиграл по качеству приемов (6:6) будущему победителю Исмаилу Мусукаеву. В категории до 57 кг Эдишерашвили не справился с Азаматом Тускаевым, который затем в финале взял верх над призером Евро-2017 Зауром Угуевым. В весе до 70 кг Чамизо громил всех до полуфинала, где проиграл Заурбеку Сидакову — 6:9. В финале Сидаков повел 1:5, но упустил победу, попав на 4-балльный бросок чемпиона мира-2016 Магомеда Курбаналиева.

В весе до 86 кг 20-летний Артур Найфонов поборол в полуфинале призера чемпионатов мира и Европы Александра Гостиева (Азерайджан), а в финале — призера «мира"-2017 Владислава Валиева. В главной схватке веса до 74 кг Алан Засеев разгромил призера «мира"-2017 Хетика Цаболова. И только в весе до 65 кг призер Евро-2017 Ахмед Чакаев одержал безоговорочную победу.

«Осетия соскучилась по статусным турнирам. Весной глава РСО-Алании Вячеслав Битаров обратился в ФСБР с идеей о проведении мощного “Гран-при”, и президент ФСБР Михаил Мамиашвили оперативно решил вопрос о включении “Аланов” в календарь UWW. Турнир получился высочайшего уровня. Новая задача — сделать его традиционным», — рассказал двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев.

СМОТР БОГАТЫРЕЙ ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Билял Махов во Владикавказе тоже выиграл, хотя в полуфинале ему пришлось спасать схватку с Георгием Мешвелдишвили (Грузия), уступая 3:10. Следующим стартом для Махова станет абсолютный чемпионат России, который пройдет 25 ноября в Воронеже.

«Есть выражение “по гамбургскому счету”. Нужно сделать так, чтобы у борцов говорили “по воронежскому счету”, чтобы сильнейшие богатыри знали, что каждый год надо ехать в Воронеж, чтобы выяснить, кто из них лучший. Надо сделать так, чтоб наш чемпионат задал высочайшую планку», — подчеркнул губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, возглавивший оргкомитет абсолютного чемпионата страны по греко-римской и вольной борьбе по предложению трехкратного олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина.

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ЗАНЯЛСЯ БОРЬБОЙ

«Гран-при» во Владикавказе был первым этапом отбора в команду на чемпионат Европы, который весной примет Дагестан. «Аланы» — сильнейший осенний турнир в календаре UWW. Именно на турнирах с такой конкуренцией происходит рост борцов, закаляются лидеры, — подчеркнул главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

К чемпионату Европы готовятся не только борцы, но и регион. На прошлой неделе врио главы Дагестана Владимир Васильев возглавил оргкомитет чемпионата Европы и провел рабочую встречу с президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили и вице-президентом UWW-Europe Георгием Брюсовым. В ходе встречи также состоялся телефонный разговор с президентом UWW Ненадом Лаловичем, в котором Васильев подчеркнул значимость турнира для Дагестана и заверил, что он будет организован на самом высоком уровне. Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в 5-тысячном дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. А уже 1 — 2 декабря Чебоксары примут другой крупнейший турнир сезона — Кубок мира по женской борьбе. Отметим, что главные соперники россиянок — сборные Японии и США — приедут в Чувашию в сильнейших составах.

КАРЕЛИН ПРЕЗЕНТУЕТ «БОРЬБУ ЗА БОРЬБУ»

Главным фактором победы заявок Каспийска и Чебоксар стало наличие современной инфраструктуры. Но наверняка бюро UWW учитывало и решающую роль России в спасении олимпийского статуса борьбы. Уникальную возможность оказаться в эпицентре этих знаковых событий, узнать изнутри, как принимались ключевые решения, неизвестные подробности того, как непросто внедрялись реформы и менялось мнение членов МОК, увидеть исторические документы смогут читатели книги «Борьба за борьбу», презентация которой состоится 22 ноября в московском магазине «Читай-Город» в ТРЦ «Европейский».

Встречу с читателями проведут Александр Карелин и автор книги — Георгий Брюсов. «Эта книга — универсальный пример того как сообща можно сделать невозможное. Это пошаговая история о том, как борьба, оказавшись на грани исчезновения, услышала сигнал МОК и в кратчайшие сроки смогла выйти из кризиса и пойти вперед. И как Россия возглавила это движение, когда ситуация казалась безнадежной», — рассказал Георгий Брюсов.

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