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12:25 (мск), источник: Prosports.kz

Гимн Казахстана перепутали на ЧМ по самбо

Организаторы включили старую версию композиции.

Источник: Prosports.kz

На прошедшем в Сочи чемпионате мира по самбо организаторы турнира перепутали национальный гимн Казахстана. Конфуз произошел во время награждения борца Есета Куанова, который в финале победил россиянина Аслана Мудранова. Сидевшие в зале спортсмены запели гимн, их поддержали аплодисментами зрители."Браво, казахи! Браво, нашим соседям!, — сказал комментатор.

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