Гимн Казахстана перепутали на ЧМ по самбо

На прошедшем в Сочи чемпионате мира по самбо организаторы турнира перепутали национальный гимн Казахстана. Конфуз произошел во время награждения борца Есета Куанова, который в финале победил россиянина Аслана Мудранова. Сидевшие в зале спортсмены запели гимн, их поддержали аплодисментами зрители."Браво, казахи! Браво, нашим соседям!, — сказал комментатор.