Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Гимн Казахстана перепутали на ЧМ по самбо
Организаторы включили старую версию композиции.
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Организаторы включили старую версию композиции.
На прошедшем в Сочи чемпионате мира по самбо организаторы турнира перепутали национальный гимн Казахстана. Конфуз произошел во время награждения борца Есета Куанова, который в финале победил россиянина Аслана Мудранова. Сидевшие в зале спортсмены запели гимн, их поддержали аплодисментами зрители."Браво, казахи! Браво, нашим соседям!, — сказал комментатор.