Трехкратный чемпион мира Махов выиграл турнир по вольной борьбе «Аланы» в весе до 125 кг

В финале Махов одержал победу над чемпионом России 2013 года, серебряным призером чемпионата Европы Аланом Хугаевым со счетом 5:1. Махов является трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в его активе золото чемпионата Европы, серебро и бронза мировых первенств, а также две бронзы чемпионатов мира по греко- римской борьбе.
Бронзовые медали выиграли россиянин Адлан Ибрагимов и грузин Георгий Мешвилдишвили. Ибрагимов в схватке за третье место со счетом 8:4 победил соотечественника Ацамаза Газзаева. Мешвилдишвили был сильнее россиянина Заура Козонова (7:5).
В соревнованиях принимали участие борцы из сборных 11 стран — России, Грузии, Украины, Казахстана, Белоруссии, Армении, Монголии, Словакии, Германии, Турции, Болгарии. Организаторами турнира являются правительство Северной Осетии, Объединенный мир борьбы и Федерация спортивной борьбы России. Призовой фонд соревнований составил $80 тыс. Победитель получит $5 тыс., Победитель получит $5 тыс., Победитель получит $5 тыс., тренер победителя — $1 тыс.