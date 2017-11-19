Трехкратный чемпион мира Махов выиграл турнир по вольной борьбе «Аланы» в весе до 125 кг

В финале Махов одержал победу над чемпионом России 2013 года, серебряным призером чемпионата Европы Аланом Хугаевым со счетом 5:1. Махов является трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Также в его активе золото чемпионата Европы, серебро и бронза мировых первенств, а также две бронзы чемпионатов мира по греко- римской борьбе.