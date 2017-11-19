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20:38 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты завоевали три медали в последний день этапа Гран-при в Нидерландах

ТАСС, 19 ноября. Дзюдоисты сборной России завоевали три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую — в заключительный соревновательный день этапа Гран-при, который проходил в Нидерландах.

Источник: РИА "Новости"

В весовой категории до 100 кг Казбек Занкишиев занял первое место, победив в финале представителя Швеции Жоакима Дварби, бронза у голландцев Майкла Коррела и Йелле Сниппе.

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Магомед Магомедов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг, проиграв в финальной схватке сербу Александру Куколю, бронза на счету поляка Рафала Козловского и голландца Йеспера Сминка.

Бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг завоевал Сослан Бостанов. Победителем стал голландец Рой Мейер, обладателем серебра — поляк Мацей Сарнацкий, еще одна бронза у иранца Джавада Махджуба.

Всего за три дня соревнований россияне выиграли шесть медалей (2−2−2). В медальном зачете российские спортсмены заняли второе место, первыми стали дзюдоисты из Нидерландов (5−2−5), третьими — спортсмены из Монголии (2−0−4).

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