Российские дзюдоисты завоевали три медали в последний день этапа Гран-при в Нидерландах
ТАСС, 19 ноября. Дзюдоисты сборной России завоевали три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую — в заключительный соревновательный день этапа
ТАСС, 19 ноября. Дзюдоисты сборной России завоевали три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую — в заключительный соревновательный день этапа
В весовой категории до 100 кг Казбек Занкишиев занял первое место, победив в финале представителя Швеции Жоакима Дварби, бронза у голландцев Майкла Коррела и Йелле Сниппе.
Магомед Магомедов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг, проиграв в финальной схватке сербу Александру Куколю, бронза на счету поляка Рафала Козловского и голландца Йеспера Сминка.
Бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг завоевал Сослан Бостанов. Победителем стал голландец Рой Мейер, обладателем серебра — поляк Мацей Сарнацкий, еще одна бронза у иранца Джавада Махджуба.
Всего за три дня соревнований россияне выиграли шесть медалей (2−2−2). В медальном зачете российские спортсмены заняли второе место, первыми стали дзюдоисты из Нидерландов (5−2−5), третьими — спортсмены из Монголии (2−0−4).