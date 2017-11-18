Белорусские борцы защитили титул победителей командного турнира памяти Олега Караваева

В минском Дворце спорта подопечные главного тренера Игоря Петренко уверенно провели все свои поединки. На предварительной стадии первая команда Беларуси выступила в группе А и одержала победы над соперниками из Казахстана, Польши и Украины с одинаковым счетом 6:2.

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В финале белорусская команда, как и годом ранее, встретилась со сборной России. Хозяева соревнований смогли успешно провести пять поединков из восьми. Победы в белорусской команде одержали Максим Кажарский (до 59 кг), Казбек Килов (до 75 кг), Радик Кулиев (до 80 кг), Николай Стадуб (до 85 кг), а в самом тяжелом весе 130 кг Иосиф Чугошвили был сильнее Алексея Гришина — 2:1. Общий счет — 5:3, в пользу сборной Беларуси.

Вторая команда хозяев турнира не смогла выйти из группы В и заняла восьмое место. Бронзовыми призерами соревнований стали борцы из Казахстана, которые в матчевой встрече за третье место были сильнее соперников из Грузии.