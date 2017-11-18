Казахстанская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг завоевала «серебро» на Гран-при в Гааге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В России могут ввести налог на смерть
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур0
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал3
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
СКА
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Баффало Сэйбрз1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен1
Монако1
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт2
Боруссия Д1
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин рассмешил всех шуткой про Александра I и его бабушку
Эксперт:«Сечин плюёт на суд, Путин его покрывает»
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг завоевала «серебро» на Гран-при в Гааге

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала серебряным призером на Гран-при по дзюдо в Гааге с призовым фондом 100 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов Отгонцэцэг проиграла приме легчайшего веса — Дарье Билодид (ваза-ари в активе украинки).

Читайте также
Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира среди молодежи

Стоит отметить, что это заключительной коммерческий турнир серии Grand Prix в нынешнем году. Ряд ведущих дзюдоистов мира принимали участие в голландском Гран-при.

Отметим, что Галбадрах Отгонцэцэг является бронзовой призеркой Летних Игр в Рио-де-Жанейро-2016. Также имеет следующие достижения: бронзовая (2011) и серебряная (2012) призерка Кубка мира, двукратная серебряная призерка «Большого Шлема» (2013), серебряная призерка открытого Кубка Европы (2013), пятикратная бронзовая призерка Гран-при (2012 — 1, 2014 — 4), серебряная призерка (2013) и победительница Гран-при (2014, Астана). Участница двух взрослых чемпионатов мира (2014, 2015). С января 2015 года выступает за Казахстан.

Аршавин сейчас в "Зените" был бы не хуже его нынешних игроков - полузащитник тульского "Арсенала"
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре
Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь