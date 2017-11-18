Казахстанская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг завоевала «серебро» на Гран-при в Гааге
Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала серебряным призером на
Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала серебряным призером на
В финале весовой категории до 48 килограммов Отгонцэцэг проиграла приме легчайшего веса — Дарье Билодид (ваза-ари в активе украинки).
Стоит отметить, что это заключительной коммерческий турнир серии Grand Prix в нынешнем году. Ряд ведущих дзюдоистов мира принимали участие в голландском
Отметим, что Галбадрах Отгонцэцэг является бронзовой призеркой Летних Игр в Рио-де-Жанейро-2016. Также имеет следующие достижения: бронзовая (2011) и серебряная (2012) призерка Кубка мира, двукратная серебряная призерка «Большого Шлема» (2013), серебряная призерка открытого Кубка Европы (2013), пятикратная бронзовая призерка