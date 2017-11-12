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19:49 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила во всех видах программы на Кубке европейских наций по борьбе

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Сборная России заняла первое место во всех видах борьбы на Кубке европейских наций, который проходил в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Российские борцы греко-римского стиля (Степан Марянян, Мингиян Семенов, Артем Сурков, Павел Салеев, Адам Курак, Нарек Оганян, Дмитрий Петтайкин, Чингиз Лабазанов, Руслан Варданян, Адлан Акиев, Рамазан Абачараев, Сосруко Кодзоков, Евгений Салеев, Муса Евлоев, Кантемир Магомедов, Лом-Али Акаев, Зураби Гедехаури) в первом раунде победили команду Белоруссии (7:1), во втором — Грузии (8:0), в третьем — Венгрии (6:2).

Сборная России по вольной борьбе (Хасанхусейн Бадрудинов, Александр Богомоев, Виктор Рассадин, Мурад Нухкадиев, Заурбек Сидаков, Магомедхабиб Кадимагомедов, Ацамаз Санакоев, Артур Найфонов, Шамиль Мусаев, Торнике Квитатиани, Заур Козонов, Цыбик Максаров) одержала победу над командами Грузии (7:1), Молдавии (8:0) и Азербайджана (5:3).

В женской борьбе сборная России (Анжелика Ветошкина, Дарья Лексина, Екатерина Полещук, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова, Ульяна Тукуренова, Валерия Лазинская, Татьяна Смоляк, Анастасия Братчикова, Ханум Велиева, Анжела Катаева, Алена Перепелкина) нанесла поражение командам Украины (7:1), Румынии (8:0) и Азербайджана (8:0).

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