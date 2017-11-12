Сборная России победила во всех видах программы на Кубке европейских наций по борьбе
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Российские борцы
Сборная России по вольной борьбе (Хасанхусейн Бадрудинов, Александр Богомоев, Виктор Рассадин, Мурад Нухкадиев, Заурбек Сидаков, Магомедхабиб Кадимагомедов, Ацамаз Санакоев, Артур Найфонов, Шамиль Мусаев, Торнике Квитатиани, Заур Козонов, Цыбик Максаров) одержала победу над командами Грузии (7:1), Молдавии (8:0) и Азербайджана (5:3).
В женской борьбе сборная России (Анжелика Ветошкина, Дарья Лексина, Екатерина Полещук, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова, Ульяна Тукуренова, Валерия Лазинская, Татьяна Смоляк, Анастасия Братчикова, Ханум Велиева, Анжела Катаева, Алена Перепелкина) нанесла поражение командам Украины (7:1), Румынии (8:0) и Азербайджана (8:0).