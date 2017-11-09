Путин уверен, что чемпионат мира по самбо в Сочи пройдет на самом высоком уровне

«На ближайшие дни город Сочи превратится в столицу мирового самбо, объединив на своих площадках и, прежде всего, в знаменитом ледовом дворце “Айсберг” сильнейших спортсменов планеты, организаторов, судей, тренеров и болельщиков», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «этот вид единоборств, родившийся в нашей стране, пользуется заслуженной популярностью во всем мире, и число его поклонников год от года только растет». «Мы гордимся традициями национальной школы самбо и накопили столь солидный опыт проведения международных турниров, что с уверенностью можем сказать — нынешнее первенство пройдет на самом высоком уровне, порадует участников и гостей захватывающими поединками, красивой, честной борьбой и яркими мгновениями триумфов», — убежден Путин.