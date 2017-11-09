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09:34 (мск), источник: ТАСС

Путин уверен, что чемпионат мира по самбо в Сочи пройдет на самом высоком уровне

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям чемпионата мира по самбо 2017 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«На ближайшие дни город Сочи превратится в столицу мирового самбо, объединив на своих площадках и, прежде всего, в знаменитом ледовом дворце “Айсберг” сильнейших спортсменов планеты, организаторов, судей, тренеров и болельщиков», — подчеркнул президент.

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Он отметил, что «этот вид единоборств, родившийся в нашей стране, пользуется заслуженной популярностью во всем мире, и число его поклонников год от года только растет». «Мы гордимся традициями национальной школы самбо и накопили столь солидный опыт проведения международных турниров, что с уверенностью можем сказать — нынешнее первенство пройдет на самом высоком уровне, порадует участников и гостей захватывающими поединками, красивой, честной борьбой и яркими мгновениями триумфов», — убежден Путин.

В чемпионате мира по самбо, который пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября, примут участие 600 самбистов из 93 стран, что является рекордным представительством в истории турнира.

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