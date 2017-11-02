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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Воронеже 25 ноября

Призовой фонд составит 2 млн рублей.

Чемпионат России по греко-римской вольной борьбе состоится в Воронеже 25 ноября. Соревнования назовут в честь воронежца Василия Меркулова, семикратного чемпиона СССР и трехкратного победителя спартакиады народов Советского союза, сообщил глава управления физкультуры и спорта Воронежской области губернатору Алексею Гордееву во время рабочей встречи в четверг, 2 ноября. Сильнейшие борцы России вольного и греко-римского стиля сразятся в абсолютной весовой категории.

Призовой фонд турнира составит 2 млн рублей. Губернатор поручил провести заключительное заседание оргкомитета, посвященное чемпионату, 14 ноября.

Депутат Госдумы, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Карелин в мае 2017 года предложил Алексею Гордееву возглавить оргкомитет абсолютного чемпионата России по греко-римской борьбе в Воронеже. Глава региона принял предложение.

Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе проходит в Воронеже с 2012 года. С 2017 года турнир будут проводить на постоянной основе.

Организатор соревнований — областная Федерация спортивной борьбы.

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