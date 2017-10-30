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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Махов вернулся и победил

Статусные турниры по вольной борьбе прошли в Москве и Нефтеюганске.

Источник: Спорт-Экспресс

РАМОНОВ ПЕРЕШЕЛ В НОВЫЙ ВЕС

Победитель Олимпиады-2016 Сослан Рамонов и трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Билял Махов стали главными звездами турнира памяти заслуженного тренера России Шевалье Нусуева, состоявшегося в Москве. Для Махова это был первый личный турнир после неудачи на Играх в Рио. Он досрочно выиграл три схватки, а в решающем поединке уверенно взял верх над призером чемпионата Европы Владиславом Байцаевым.

— Пару недель назад я провел две встречи на Кубке Ахмата Кадырова в Грозном, сейчас — четыре, — сказал Махов. — Вот так потихоньку набираю форму. Во всех схватках у соперников чувствовалось большое желание показать себя. Ребята все молодые, им есть куда расти. Я поэтому и постарался победить всех соперников с как можно большим счетом, чтобы они понимали, что нужно как можно больше пахать. В нашем весе нужна конкуренция.

Теперь в середине ноября Махов выступит на турнире «Аланы» во Владикавказе, а в январе — на гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. А вот эксперимент с попыткой совмещения вольной и греко-римской борьбы пока заморожен.

— В глубине души я не оставляю мысль, что еще поборюсь в классике, но сейчас все мысли о вольной борьбе. Видимо, в душе я — вольник, — подчеркнул Махов, который на чемпионате мира-2015 взял бронзовые медали и в вольной, и в греко-римской борьбе.

Рамонов выиграл турнир в более тяжелой для себя категории — до 70 кг, которая является неолимпийской.

— Главное, что Сослан снова на ковре и получает удовольствие от борьбы, — отметил президент клуба спортивной борьбы ЦСКА Андрей Силецкий. — Начать подготовку в весе до 70 кг — это правильное решение. До Олимпиады в Токио три года, за которые он и его тренер Анатолий Маргиев определятся, куда двигаться дальше.

НЕФТЕЮГАНСК ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ

Международный турнир на призы депутата Думы ХМАО, вице-президента ФСБР Владимира Семенова прошел в Нефтеюганске уже в 14-й раз, но впервые под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW). На соревнования приехали борцы из 14 стран.

— Я уже боролся в Калининграде и Кемерово и с удовольствием приехал в Нефтеюганск. Турнир отлично организован, а главное — здесь сильный состав участников. Это важно для роста. Теперь я хочу выступить на турнире Ярыгина в Красноярске, — рассказал лидер сборной Германии Эрик Тилле, сын пятикратного призера чемпионатов Европы Свена Тилле, завоевавший бронзу в весе до 97 кг.

Серебряный призер Евро-2017 Александр Гостиев из Азербайджана выиграл турнир в весе до 86 кг. В остальных весах победили россияне: Ньургун Александров (до 57 кг), Александр Богомоев (61), Виктор Рассадин (65), Исраил Касумов (70), Евгений Лапшов (74), Юрий Белоновский (97) и Алан Хугаев (125), который в финале взял верх над главным открытием турнира — 19-летним Зауром Козоновым, порадовавшим публику эффектными бросками.

— Техделегат из Германии Уве Майнц высоко оценил спортивную и организационную составляющую турнира. Эта планка взята. Будем обсуждать с Михаилом Мамиашвили и Георгием Брюсовым, как сделать наш гран-при еще интересней. Но главные цели турнира в Нефтеюганске — привить детям любовь к спорту и укрепить межнациональную дружбу. У нас многонациональный округ. И турнир стал возможностью укрепить не только отношения между этносами, но и вывести это на международный уровень, — сказал Семенов.

А для ФСБР гран-при в Нефтеюганске стал хорошей проверкой перед ЧЕ-2018, который пройдет в Дагестане.

— Гран-при в Нефтеюганске провели на судейско-информационной платформе «Афина», разработанной UWW, — рассказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов. — Она включает регистрацию борцов, формирование сеток, протоколирование, трансляцию и другие нюансы, задавая высокие регламентные стандарты. На этой же платформе UWW проводит все чемпионаты мира и Европы, а в ближайшее время она станет обязательной для всех турниров, включенных в календарь UWW.

В ОЖИДАНИИ КУБКА АЛРОСА

Кроме того, в минувший уик-энд в Красноярске масштабно прошёл XIII международный турнир по вольной борьбе среди юношей имени трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Но главным событием осени станет традиционный Кубок АЛРОСА — Кубок европейских наций, который состоится 10—12 ноября в Москве.

В командном турнире сразятся сильнейшие сборные континента по вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным соперником российских «классиков» станет сборная Венгрии, которая привезет звездный состав. В Москву приедут чемпионы Европы-2017 Балинт Корпаши и Виктор Лоринц, а также призеры этого турнира Тамаш Лоринц, Балаш Киш и Балинт Лам. Главной звездой женского турнира будет трехкратный призер Олимпийских игр Мария Стадник, представляющая Азербайджан.

— Накануне турнира министр спорта Павел Колобков проведет расширенное совещание, посвященное развитию спортивной борьбы. На нем будет сформирована стратегия подготовки к Токио-2020, — рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили. ​.

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