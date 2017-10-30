Махов вернулся и победил
Статусные турниры по вольной борьбе прошли в Москве и Нефтеюганске.
Статусные турниры по вольной борьбе прошли в Москве и Нефтеюганске.
РАМОНОВ ПЕРЕШЕЛ В НОВЫЙ ВЕС
Победитель Олимпиады-2016 Сослан Рамонов и трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Билял Махов стали главными звездами турнира памяти заслуженного тренера России Шевалье Нусуева, состоявшегося в Москве. Для Махова это был первый личный турнир после неудачи на Играх в Рио. Он досрочно выиграл три схватки, а в решающем поединке уверенно взял верх над призером чемпионата Европы Владиславом Байцаевым.
— Пару недель назад я провел две встречи на Кубке Ахмата Кадырова в Грозном, сейчас — четыре, — сказал Махов. — Вот так потихоньку набираю форму. Во всех схватках у соперников чувствовалось большое желание показать себя. Ребята все молодые, им есть куда расти. Я поэтому и постарался победить всех соперников с как можно большим счетом, чтобы они понимали, что нужно как можно больше пахать. В нашем весе нужна конкуренция.
Теперь в середине ноября Махов выступит на турнире «Аланы» во Владикавказе, а в январе — на
— В глубине души я не оставляю мысль, что еще поборюсь в классике, но сейчас все мысли о вольной борьбе. Видимо, в душе я — вольник, — подчеркнул Махов, который на чемпионате мира-2015 взял бронзовые медали и в вольной, и в
Рамонов выиграл турнир в более тяжелой для себя категории — до 70 кг, которая является неолимпийской.
— Главное, что Сослан снова на ковре и получает удовольствие от борьбы, — отметил президент клуба спортивной борьбы ЦСКА Андрей Силецкий. — Начать подготовку в весе до 70 кг — это правильное решение. До Олимпиады в Токио три года, за которые он и его тренер Анатолий Маргиев определятся, куда двигаться дальше.
НЕФТЕЮГАНСК ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ
Международный турнир на призы депутата Думы ХМАО,
— Я уже боролся в Калининграде и Кемерово и с удовольствием приехал в Нефтеюганск. Турнир отлично организован, а главное — здесь сильный состав участников. Это важно для роста. Теперь я хочу выступить на турнире Ярыгина в Красноярске, — рассказал лидер сборной Германии Эрик Тилле, сын пятикратного призера чемпионатов Европы Свена Тилле, завоевавший бронзу в весе до 97 кг.
Серебряный призер Евро-2017 Александр Гостиев из Азербайджана выиграл турнир в весе до 86 кг. В остальных весах победили россияне: Ньургун Александров (до 57 кг), Александр Богомоев (61), Виктор Рассадин (65), Исраил Касумов (70), Евгений Лапшов (74), Юрий Белоновский (97) и Алан Хугаев (125), который в финале взял верх над главным открытием турнира — 19-летним Зауром Козоновым, порадовавшим публику эффектными бросками.
— Техделегат из Германии Уве Майнц высоко оценил спортивную и организационную составляющую турнира. Эта планка взята. Будем обсуждать с Михаилом Мамиашвили и Георгием Брюсовым, как сделать наш
А для ФСБР
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В ОЖИДАНИИ КУБКА АЛРОСА
Кроме того, в минувший
В командном турнире сразятся сильнейшие сборные континента по вольной, женской и
— Накануне турнира министр спорта Павел Колобков проведет расширенное совещание, посвященное развитию спортивной борьбы. На нем будет сформирована стратегия подготовки к Токио-2020, — рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили. .