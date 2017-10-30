Белорус Денис Игнаток завоевал серебряную медаль Кубка Европы по самбо

В финальном поединке весовой категории до 100 кг белорус уступил российскому спортсмену Денису Баканову, который стал обладателем золотой награды. На третью ступень пьедестала поднимались французский самбист Антони Сегард и испанский атлет Кристиан Родригез.

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В рамках Кубка Европы по самбо проводились командные соревнования, в которых российские спортсмены заняли первое место, на вторую ступень пьедестала поднялись атлеты из команды Испания-1, бронзовая награда досталась французской команде. Белорусы в данном разделе состязаний не участвовали.