«Копилка» сборной Казахстана пополнилась еще одной золотой медалью на чемпионате мира по қазақ күресі

В финале он встречался с борцом из Турции Ресулом Сонмезом и одержал над ним чистую победу.



Напомним, вчера, в первый день соревнований, победителями стали три казахстанца. В 55 кг Марат Нығматуллаев в финале одолел армянина Погоста Багаляна и стал чемпионом мира. В весовой категории 82 кг в решающей схватке с представителем Греции Алексиосом Нтанатсидисом второй казахстанец, Ерсултан Музафаров, стал обладателем золотой медали. А третье «золото» в весовой категории 90 кг честь страны защищал Адильжан Ыстыбаев. Он в финале оказался сильнее Хрушеда Шарипова из Таджикистана. В самом тяжелом весе Руслану Абдразакову досталась «бронза».