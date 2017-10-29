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13:14 (мск), источник: Sports.kz

«Копилка» сборной Казахстана пополнилась еще одной золотой медалью на чемпионате мира по қазақ күресі

Казахстанский борец Куаныш Ыскаков в весовой категории 60 кг выиграл «золото» чемпионата мира по қазақ күресі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале он встречался с борцом из Турции Ресулом Сонмезом и одержал над ним чистую победу.

Напомним, вчера, в первый день соревнований, победителями стали три казахстанца. В 55 кг Марат Нығматуллаев в финале одолел армянина Погоста Багаляна и стал чемпионом мира. В весовой категории 82 кг в решающей схватке с представителем Греции Алексиосом Нтанатсидисом второй казахстанец, Ерсултан Музафаров, стал обладателем золотой медали. А третье «золото» в весовой категории 90 кг честь страны защищал Адильжан Ыстыбаев. Он в финале оказался сильнее Хрушеда Шарипова из Таджикистана. В самом тяжелом весе Руслану Абдразакову досталась «бронза».

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