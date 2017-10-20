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14:06 (мск), источник: ТАСС

Глава UWW Лалович считает Дегестан самым борцовским регионом мира

ТАСС, 20 октября. Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета (МОК) серб Ненад Лалович заявил, что Дагестан является самым борцовским регионом планеты. Об этом он сказал на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, его слова приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Я уже отмечал, что Дагестан заслужил право на чемпионат Европы, обладая огромными победными традициями и необходимой современной инфраструктурой. Я не боюсь ошибиться, если скажу, что Дагестан — это самый борцовский регион планеты по количеству борцов и тренеров на душу населения. И, конечно, мы ждем, что чемпионат Европы — 2018 будет организован на самом высоком уровне», — подчеркнул Лалович.

В рамках дискуссионной программы ВФМС Лалович принял участие в двух панельных сессиях, посвященных популяризации спорта и перспективам единоборств. Чемпионат Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе пройдет в марте 2018 года во Дворце имени Али Алиева в Каспийске.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВФМС-2017.

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