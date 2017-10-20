Глава UWW Лалович считает Дегестан самым борцовским регионом мира

«Я уже отмечал, что Дагестан заслужил право на чемпионат Европы, обладая огромными победными традициями и необходимой современной инфраструктурой. Я не боюсь ошибиться, если скажу, что Дагестан — это самый борцовский регион планеты по количеству борцов и тренеров на душу населения. И, конечно, мы ждем, что чемпионат Европы — 2018 будет организован на самом высоком уровне», — подчеркнул Лалович.

В рамках дискуссионной программы ВФМС Лалович принял участие в двух панельных сессиях, посвященных популяризации спорта и перспективам единоборств. Чемпионат Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе пройдет в марте 2018 года во Дворце имени Али Алиева в Каспийске.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.