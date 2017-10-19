Когуашвили: Чемпион ОИ борец Чакветадзе прооперирован и вернется через полгода
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Чакветадзе на Играх-2016 завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 килограммов. Спортсмен порвал крестообразную связку колена в полуфинальной схватке чемпионата мира-2017, проходившего в третьей декаде августа в Париже.
«Операция Давита Чакветадзе, сделанная в знаменитой клинике в Карлсруэ, прошла успешно, — сказал по телефону Когуашвили. — Сейчас он
Собеседник агентства считает, что спортсмен сможет присоединиться к национальной команде уже на декабрьском сборе.
«Давит постепенно начинает работать по специальной программе восстановления, — продолжил специалист. — Следующая часть его реабилитационного периода пройдет в России, в Москве. В декабре у нас в
Федерация спортивной борьбы России пока не определила сроки и место проведения чемпионата страны 2018 года.