Когуашвили: Чемпион ОИ борец Чакветадзе прооперирован и вернется через полгода

Источник: РИА "Новости"

Чакветадзе на Играх-2016 завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 килограммов. Спортсмен порвал крестообразную связку колена в полуфинальной схватке чемпионата мира-2017, проходившего в третьей декаде августа в Париже.

«Операция Давита Чакветадзе, сделанная в знаменитой клинике в Карлсруэ, прошла успешно, — сказал по телефону Когуашвили. — Сейчас он по-прежнему находится в Германии и уже приступил к восстановительным процедурам и упражнениям. На протяжении трех недель он будет находиться в клинике на реабилитации. И через полгода Давит сможет спокойно готовиться к чемпионату России».

Собеседник агентства считает, что спортсмен сможет присоединиться к национальной команде уже на декабрьском сборе.

«Давит постепенно начинает работать по специальной программе восстановления, — продолжил специалист. — Следующая часть его реабилитационного периода пройдет в России, в Москве. В декабре у нас в Кабардино-Балкарии будет проходить базовый сбор для подготовки к турнирам следующего года и, думаю, Давит поедет на него в составе сборной России».