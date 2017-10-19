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14:42 (мск), источник: Р-Спорт

Когуашвили: Чемпион ОИ борец Чакветадзе прооперирован и вернется через полгода

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2016 года по греко-римской борьбе россиянин Давит Чакветадзе успешно перенес в Германии операцию на поврежденном колене, процесс реабилитации спортсмена займет примерно полгода, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

Источник: РИА "Новости"

Чакветадзе на Играх-2016 завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 килограммов. Спортсмен порвал крестообразную связку колена в полуфинальной схватке чемпионата мира-2017, проходившего в третьей декаде августа в Париже.

«Операция Давита Чакветадзе, сделанная в знаменитой клинике в Карлсруэ, прошла успешно, — сказал по телефону Когуашвили. — Сейчас он по-прежнему находится в Германии и уже приступил к восстановительным процедурам и упражнениям. На протяжении трех недель он будет находиться в клинике на реабилитации. И через полгода Давит сможет спокойно готовиться к чемпионату России».

Собеседник агентства считает, что спортсмен сможет присоединиться к национальной команде уже на декабрьском сборе.

«Давит постепенно начинает работать по специальной программе восстановления, — продолжил специалист. — Следующая часть его реабилитационного периода пройдет в России, в Москве. В декабре у нас в Кабардино-Балкарии будет проходить базовый сбор для подготовки к турнирам следующего года и, думаю, Давит поедет на него в составе сборной России».

Федерация спортивной борьбы России пока не определила сроки и место проведения чемпионата страны 2018 года.

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