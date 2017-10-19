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09:22 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира среди молодежи

В столице Хорватии в городе Загреб стартовал чемпионат мира по дзюдо среди молодежи.

Абиба Абужакынова, выступавшая в весе до 44 кг в финале уступила чемпионке Азии Нине Кубой из Японии. В первом поединке Абужакынова одержала победу над Ана Виктории Пулжизу из Хорватии, а во второй схватке была сильнее Владлены Зерщиковой получив оценку вазари. Выиграв Луиз Пэтту из Бельгии в четвертьфинале Абужакынова вышла на полуфинал. Также, в полуфинале наша соотечественница победила представительницу Бразилии Лауру Феррейру оценкой вазари.

Из мужской сборной команды Бауыржан Нарбаев завоевал бронзовую медаль, на решающей схватке в весовой категории до 55 кг одолев соотечественника Дамиру Болатбекова. Таким образом, в копилке сборной Казахстана в первый день чемпионата две медали: одна серебряная и одна бронзовая.

Напомним, что в Хорвотии стартовал чемпионат мира по дзюдо среди молодежи. Около 600 молодых дзюдоистов из 83 стран мира будут бороться на чемпионате до 22 октября. Честь нашей страны на мировом первенстве защищают 20 мастеров татами.

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