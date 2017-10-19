Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира среди молодежи

Абиба Абужакынова, выступавшая в весе до 44 кг в финале уступила чемпионке Азии Нине Кубой из Японии. В первом поединке Абужакынова одержала победу над Ана Виктории Пулжизу из Хорватии, а во второй схватке была сильнее Владлены Зерщиковой получив оценку вазари. Выиграв Луиз Пэтту из Бельгии в четвертьфинале Абужакынова вышла на полуфинал. Также, в полуфинале наша соотечественница победила представительницу Бразилии Лауру Феррейру оценкой вазари.

Из мужской сборной команды Бауыржан Нарбаев завоевал бронзовую медаль, на решающей схватке в весовой категории до 55 кг одолев соотечественника Дамиру Болатбекова. Таким образом, в копилке сборной Казахстана в первый день чемпионата две медали: одна серебряная и одна бронзовая.