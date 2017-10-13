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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

Карелин: Исполком ФСБР утвердит положения и вынесет вердикт по драке в Краснодаре

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) должен вначале утвердить дисциплинарные положения и только потом на их основе вынести вердикт виновным в конфликте на турнире памяти Бесика Кудухова в Краснодаре, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель дисциплинарной комиссии ФСБР Александр Карелин.

Источник: РИА "Новости"

Во время одной из схваток на турнире по вольной борьбе памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова, который прошел в Краснодаре в конце сентября, сначала вспыхнула драка между одним из борцов и представителем тренерского штаба соперника, затем борцы подрались между собой, после чего конфликт перерос в массовую стычку.

«На данный момент у нас нет утвержденного исполкомом положения, на основании которого мы могли бы вынести решение по этой ситуации, — сказал Карелин по телефону. — Нам необходимо принять положение о дисциплинарном комитете вообще и отдельно положение о санкциях вплоть до исключения из профессии. Это будет касаться и судей, и организаторов турниров, и участников, и тренерского состава, и зрителей. Но сначала эти положения должен принять исполком федерации, чтобы все расценили их как правило».

По словам собеседника агентства, в данное время федерация занимается вопросом определения даты проведения исполкома. «Исполком придется обязательно созвать для этих целей, это небыстрая история», — отметил Карелин.

«Я считаю, что это решение должно быть показательным, чтобы все поняли, что положение будет работать одинаково по отношению ко всем. Беспристрастно и четко, соразмерно содеянному», — подчеркнул он.

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