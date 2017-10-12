Две украинские самбистки находятся в больнице после ДТП

Автобус, на борту которого находились 42 самбиста и тренера, направлялся с Украины в Сербию на юниорское первенство мира, вечером 11 октября он попал в ДТП в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. Авария произошла на повороте: автобус занесло, после чего он перевернулся на правый бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть машины.

«Все живы: две девочки сейчас в больнице, подозрение на сотрясение мозга, остальные получили небольшие травмы. Ехали с Украины на автобусе, сейчас нам прислали другой, снова в пути, к вечеру надеемся приехать в Сербию. Все молодцом, но шок только отпускает — скользкая дорога, автобус в горах на повороте занесло, и он полностью оказался в кювете. По большому счету, сейчас уже понимаем, что всем нам всем крупно повезло, учитывая обстоятельства, мы обязательно выступим на чемпионате мира», — сказал Рогач.