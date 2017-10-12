Аким СКО вручил ключи от квартиры чемпиону Азиады Каленову
Аким
Аким
Чествование призеров V Азиатских игр, которые прошли в Ашхабаде, состоялось в Петропавловске во Дворце спорта. Казахстан на Азиатских играх представляли 113 участников в 17 видах спорта.
Свою лепту в копилку сборной внесли североказахстанцы. Три североказахстанских спортсмена поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль Азиатских игр по
Выступая перед собравшимися, глава региона поздравил
Не обошли вниманием и личных тренеров спортсменов. Конысбек Тукенов, Владимир Волошин и Александр Окованцев были награждены благодарностью акима области. Конысбек Тукенов и Владимир Волошин получили денежную премию в размере 500 тысяч тенге, Александр Окованцев получил 250 тысяч тенге.