Аким СКО вручил ключи от квартиры чемпиону Азиады Каленову

Чествование призеров V Азиатских игр, которые прошли в Ашхабаде, состоялось в Петропавловске во Дворце спорта. Казахстан на Азиатских играх представляли 113 участников в 17 видах спорта.

Свою лепту в копилку сборной внесли североказахстанцы. Три североказахстанских спортсмена поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль Азиатских игр по греко-римской борьбе завоевал Данияр Каленов. Артем Захаров принес еще одну победу в командной гонке преследования на велотреке. Также в омниуме он стал серебряным призером. Бронзовую медаль на дистанции 400 метров завоевал легкоатлет Михаил Литвин.

Выступая перед собравшимися, глава региона поздравил северо-казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Азиаде. За высокие достижения в спорте почетной грамотой акима области были удостоены Данияр Каленов, Артем Захаров и Михаил Литвин. Денежную премию в размере 1 миллиона тенге получил Артем Захаров, 500 тысяч тенге получил Михаил Литвин.