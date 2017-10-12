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11:37 (мск), источник: Sports.kz

Аким СКО вручил ключи от квартиры чемпиону Азиады Каленову

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вручил ключи от квартиры чемпиону Азиатских игр-2017 Данияру Каленову, сообщили в пресс-службе главы региона.

Чествование призеров V Азиатских игр, которые прошли в Ашхабаде, состоялось в Петропавловске во Дворце спорта. Казахстан на Азиатских играх представляли 113 участников в 17 видах спорта.

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Свою лепту в копилку сборной внесли североказахстанцы. Три североказахстанских спортсмена поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль Азиатских игр по греко-римской борьбе завоевал Данияр Каленов. Артем Захаров принес еще одну победу в командной гонке преследования на велотреке. Также в омниуме он стал серебряным призером. Бронзовую медаль на дистанции 400 метров завоевал легкоатлет Михаил Литвин.

Выступая перед собравшимися, глава региона поздравил северо-казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Азиаде. За высокие достижения в спорте почетной грамотой акима области были удостоены Данияр Каленов, Артем Захаров и Михаил Литвин. Денежную премию в размере 1 миллиона тенге получил Артем Захаров, 500 тысяч тенге получил Михаил Литвин.

Не обошли вниманием и личных тренеров спортсменов. Конысбек Тукенов, Владимир Волошин и Александр Окованцев были награждены благодарностью акима области. Конысбек Тукенов и Владимир Волошин получили денежную премию в размере 500 тысяч тенге, Александр Окованцев получил 250 тысяч тенге.

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