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12:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские самбисты завоевали 13 медалей на международном турнире на призы президента Татарстана

11 октября, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали 13 наград на международном турнире на призы президента Татарстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Соревнования прошли во дворце единоборств «Ак-Барс» в Казани. На высшую ступень пьедестала почета поднялись белорусские спортсмены: Лейла Аббасова (весовая категория — 48 кг), Марина Жарская (52 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (72 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг).

Серебряные медали завоевали именитый самбист Степан Попов (74 кг), а также Андрей Казусенок (100 кг), Кристина Казаной (60 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись: Александр Кокша (74 кг), Тимофей Емельянов (82 кг), Ксения Данилович (52 кг) и Елизавета Моисеенко (свыше 80 кг).

В общекомандном зачете белорусская сборная заняла второе место. На первой позиции турнирной таблицы расположилась российская дружина, третье место досталось израильской команде.

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из 20 стран.

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