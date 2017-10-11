Белорусские самбисты завоевали 13 медалей на международном турнире на призы президента Татарстана

Соревнования прошли во дворце единоборств «Ак-Барс» в Казани. На высшую ступень пьедестала почета поднялись белорусские спортсмены: Лейла Аббасова (весовая категория — 48 кг), Марина Жарская (52 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (72 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг).
Серебряные медали завоевали именитый самбист Степан Попов (74 кг), а также Андрей Казусенок (100 кг), Кристина Казаной (60 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг).
На третью ступень пьедестала поднялись: Александр Кокша (74 кг), Тимофей Емельянов (82 кг), Ксения Данилович (52 кг) и Елизавета Моисеенко (свыше 80 кг).
В общекомандном зачете белорусская сборная заняла второе место. На первой позиции турнирной таблицы расположилась российская дружина, третье место досталось израильской команде.
В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из 20 стран.