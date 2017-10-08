Российский дзюдоист Ильясов стал вторым в весе до 100 кг на этапе Гран-при в Ташкенте
Россиянин Нияз Ильясов занял второе место в весовой категории до 100 кг в воскресенье в заключительный соревновательный день на этапе
Россиянин Нияз Ильясов занял второе место в весовой категории до 100 кг в воскресенье в заключительный соревновательный день на этапе
В финале Ильясов уступил египтянину Рамадану Дарвишу.
Бронзовыми призерами в этой категории стали Давронбек Сатторов и Шерали Джураев (оба — Узбекистан).
В соревнованиях у женщин в весе до 78 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Анастасия Дмитриева. Вторая бронза досталась израильтянке Ярден Майерсон. Золото у украинки Анастасии Турчин, которая в финале одолела польку Беату Пацут.
В категории свыше 78 кг российская дзюдоистка Анжела Гаспарян стала бронзовым призером, как и британка Сара Эдлингтон. Золотая награда досталась словенке Анамари Веленшек, серебряная — Гульжан Иссановой из Казахстана.
Таким образом, в медальном зачете этапа