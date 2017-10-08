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20:38 (мск), источник: Р-Спорт

Российский дзюдоист Ильясов стал вторым в весе до 100 кг на этапе Гран-при в Ташкенте

Россиянин Нияз Ильясов занял второе место в весовой категории до 100 кг в воскресенье в заключительный соревновательный день на этапе Гран-при по дзюдо в Ташкенте.

В финале Ильясов уступил египтянину Рамадану Дарвишу.

Бронзовыми призерами в этой категории стали Давронбек Сатторов и Шерали Джураев (оба — Узбекистан).

В соревнованиях у женщин в весе до 78 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Анастасия Дмитриева. Вторая бронза досталась израильтянке Ярден Майерсон. Золото у украинки Анастасии Турчин, которая в финале одолела польку Беату Пацут.

В категории свыше 78 кг российская дзюдоистка Анжела Гаспарян стала бронзовым призером, как и британка Сара Эдлингтон. Золотая награда досталась словенке Анамари Веленшек, серебряная — Гульжан Иссановой из Казахстана.

Таким образом, в медальном зачете этапа Гран-при в Ташкенте сборная России заняла итоговое 13-е место (2 серебра и 4 бронзы). Лучшей стала команда Израиля (3 золота, по одному серебру и бронзе).

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