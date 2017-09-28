Турнир по вольной борьбе памяти Сергея Горожанкина пройдет в Воронеже 6 и 7 октября

Турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Сергея Горожанкина пройдет в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3) 6 и 7 октября. Вход свободный, начало в 10:00, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Воронежской области. Финальные поединки и награждения состоятся в 16:00.

Традиционный мастерский турнир пройдет в Воронеже в 18-й раз. В состязаниях поучаствуют мужчины старше 18 лет в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125 кг. Заявки на участие в турнире принимаются до 17:00 5 октября. Положение о турнире можно посмотреть в группе областной Федерации спортивной борьбы в соцсети «ВКонтакте».

Состязания пройдут в рамках года, посвященного Василию Меркулову — самому титулованному борцу Воронежской области, мастеру спорта СССР, трехкратному победителю Спартакиады народов СССР, семикратному чемпиона СССР. В 2017 году Василию Меркулову исполнилось 75 лет. Мастер будет присутствовать на открытии турнира.