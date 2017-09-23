Борец Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения в апреле нынешнего года

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В финале турнира в весовой категории до 61 кг Богомоев одержал верх над Юлианом Гергеновым, бронзовые медали в этом весе завоевали Баяр Цыренов и Айхаан Антонов (все — Россия).

«Саша вернулся, поздравляю, — прокомментировал ТАСС возвращение Богомоева на ковер президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Рассчитываю, что он приступит к тренировкам со сборной, верю в него. Сейчас самое главное, чтобы не подводило здоровье».