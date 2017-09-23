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23 сентября 2017, 19:20 | Летние: Борьба | ТАСС

Борец Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения в апреле нынешнего года

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения, полученного после нападения в Иркутске в апреле нынешнего года. В субботу трехкратный чемпион России, победитель Европейских игр в Баку, выступающий за Бурятию, выиграл международный турнир «Шахтерская слава» в Кемерово.

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В финале турнира в весовой категории до 61 кг Богомоев одержал верх над Юлианом Гергеновым, бронзовые медали в этом весе завоевали Баяр Цыренов и Айхаан Антонов (все — Россия).

«Саша вернулся, поздравляю, — прокомментировал ТАСС возвращение Богомоева на ковер президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Рассчитываю, что он приступит к тренировкам со сборной, верю в него. Сейчас самое главное, чтобы не подводило здоровье».

Богомоев был доставлен в реанимацию с разрывом селезенки 23 апреля, полученным в ходе драки в поселке Усть-Ордынский с участием депутата Эхирит-Булагатского района в Иркутской области Антона Асалханова, в отношении которого впоследствии было возбуждено уголовное дело. Богомоев получил удар железной трубой в область живота, а тренер Баир Ильин, находящийся рядом со спортсменом — четыре ножевых ранения, он пережил клиническую смерть.
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