Борец Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения в апреле нынешнего года
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения, полученного после нападения в Иркутске в апреле нынешнего года. В субботу трехкратный чемпион России, победитель Европейских игр в Баку, выступающий за Бурятию, выиграл международный турнир «Шахтерская слава» в Кемерово.
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В финале турнира в весовой категории до 61 кг Богомоев одержал верх над Юлианом Гергеновым, бронзовые медали в этом весе завоевали Баяр Цыренов и Айхаан Антонов (все — Россия).
«Саша вернулся, поздравляю, — прокомментировал ТАСС возвращение Богомоева на ковер президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Рассчитываю, что он приступит к тренировкам со сборной, верю в него. Сейчас самое главное, чтобы не подводило здоровье».
Богомоев был доставлен в реанимацию с разрывом селезенки 23 апреля, полученным в ходе драки в поселке
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