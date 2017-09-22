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22 сентября 2017, 16:05 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борцы Цаболов и Хугаев выиграли золото на ЧМ среди военнослужащих

21 сентября в Клайпеде (Литва) завершился чемпионат мира среди военнослужащих по вольной борьбе.

Россияне Хетик Цаболов и Алан Хугаев завоевали золотые медали, Заур Коциев — бронзовую, а Шамиль Кудиямагомедов из-за травмы на ковёр не вышел, сообщает официальный сайт ФСБР. Всего в активе россиян пять золотых и две бронзовые медали.

Вольная борьба. Чемпионат мира среди военнослужащих. Клайпеда
До 74 кг
1. Хетик Цаболов (Россия).
2. Андрей Карпач (Беларусь).
3. Реза Афзали (Иран) и Мэтью Браун (США).

До 86 кг
1. Алиреза Карими (Иран).
2. Гвон Хёк Бём (Южная Корея).
3. Любомир Сагалюк (Украина) и Есреф Алиев (Азербайджан).

До 97 кг
1. Александр Гуштын (Беларусь).
2. Радослав Баран (Польша).
3. Заур Коциев (Россия) и Хоссейн Шахбази (Иран).

До 125 кг
1. Алан Хугаев (Россия).
2. Ден Живей (Китай).
3. Амин Тахери (Иран) и Виталий Песняк (Беларусь).
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