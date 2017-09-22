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22 сентября 2017, 14:43 | Летние: Борьба | ТАСС

Болельщики отметили успехи борца Балтуева, собрав для него более 100 тыс. рублей

ТАСС, 22 сентября. Бурятские болельщики отметили успехи молодого российского борца Федора Балтуева, ставшего чемпионом мира и Европы среди юношей, собрав для него в интернете более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В сообществе «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте» в начале сентября был объявлен сбор средств для награждения Балтуева за его успехи. За 11 дней было собрано 100 тысяч 500 рублей. Минимальное пожертвование равнялось 50 рублям, а максимальное — 10 тысячам.

Всего в сборе средств приняли участие 236 человек.

Балтуев является чемпионом мира и Европы по вольной борьбе среди юношей. Также он стал чемпионом мира среди кадетов.
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