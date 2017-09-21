Самбистка Фурнье вошла в престижный спортивный клуб «Чемпионы за мир»

Чемпион Кубка мира «Мемориал Харлампиева», победитель II Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд», многократный призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы Фурнье вошла в элитный спортивный клуб, в котором от самбо ранее был представлен только легендарный российский спортсмен, многократный чемпионом мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко.

Помимо Фурнье приглашение войти в звездный состав получили известный футболист, победитель Лиги чемпионов Дидье Дрогба, а также другие знаменитости из различных видов спорта, таких как настольный теннис, мотобайк, кикбоксинг, бокс, баскетбол, тхэквондо и многие другие.

«PeaceandSport» — международная организация, которая использует спорт как инструмент для достижения стабильности, мира и согласия в различных точках земного шара. Основатель и президент организации — Жоэль Бузу — олимпийский чемпион, чемпион мира по современному пятиборью, советник Князя Монако Альбера II. Организация широко известна в мире благодаря многим проектам. Одна из программ — созданный в 2009 году клуб «Чемпионы для мира». В клуб входят 57 спортсменов (как действующих, так и завершивших спортивную карьеру) 33 национальностей. Среди них — Сергей Бубка, Елена Исинбаева, Уилсон Кипкитер, Пола Рэдклифф, Кристиан Карамбё, Себастьян Лёб, Бланка Власич и Новак Джокович.