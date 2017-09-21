Чемпионат Европы по дзюдо будет включен в программу Евроигр-2019

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Столица Беларуси каждый год проводит два крупных мероприятия по дзюдо: международный турнир European Open и международный тренировочный лагерь (рандори), который в последний раз собрал в олимпийском спорткомплексе «Стайки» более 800 участников.

«Минск хорошо знаком дзюдоистам из других стран, здесь состоялось уже много международных турниров. Когда стало известно о месте проведения II Евроигр, союз дзюдо попросил у руководителя Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочианчича выделить в Минске лучшую площадку. Нам предложили “Чижовка-Арену”. Это действительно один из лучших спорткомплексов не только в Беларуси, достаточно вместительный. Мы полностью удовлетворены условиями, в которых пройдет турнир. В Минск в 2019 году планируют приехать дзюдоисты 45−48 стран, делегация в нашем виде спорта будет одной из самых многочисленных, “Чижовка-Арена” способна вместить всех», — подчеркнул Сергей Соловейчик.

Он также рассказал, что все набранные на Евроиграх 2019 года очки пойдут в рейтинг атлетов, который позволяет отобраться на Олимпиаду в Токио.

На II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске, несколько видов спорта станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Лицензии планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе.

Соревнования II Евроигр пройдут в спорткомплексе «Минск-Арена» (акробатика, аэробика, велоспорт — трек, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте), на стадионе «Динамо» (легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия Евроигр), в «Чижовка-Арене» (дзюдо, каратэ), во Дворце спорта (самбо, греко-римская, вольная, женская борьба), на гребном канале в Заславле (гребля на байдарках и каноэ), во Дворце тенниса (настольный теннис), в спорткомплексе «Уручье» (бокс), в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club (бадминтон), в спортивно-стрелковом комплексе им. маршала С. Тимошенко, (пулевая стрельба), в СОК «Олимпийский» (пляжный футбол, стрельба из лука), в спортивно-стрелковом комплексе Sporting Club (стендовая стрельба). Palova Arena у Дворца спорта примет соревнования по баскетболу 3×3.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). Также будет русская вариация лозунга — «Время ярких побед» и белорусская — «Час яскравых перамог». Сейчас в Беларуси объявлен открытый республиканский конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019. Принять в нем участие может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.