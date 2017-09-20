Казахстанский борец спустя девять лет получил серебряную медаль Олимпиады-2008

На Играх в Пекине Тенизбаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов. В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провели перепроверку допинг-проб ОИ-2008. В итоге ставший вторым в категории Тенизбаева азербайджанец Виталий Рахимов был лишен «серебра» за употребление запрещенных веществ.

Серебряная медаль Тенизбаеву по поручению президента НОК РК Тимура Кулибаева вручил генеральный секретарь организации Данияр Абулгазин. 34-летний бывший борец сейчас работает директором школы высшего спортивного мастерства в Алматинской области.

Вместе с церемонией награждения Тенизбаева Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта также отметила призеров, тренеров и специалистов комплексно-научных групп национальных сборных команд по боксу, дзюдо, таеквондо, греко-римской и вольной борьбе по итогам чемпионатов мира 2017 года. Денежные премии получили 11 спортсменов и 36 тренеров и специалистов сборных команд по видам спорта. Награждение провели председатель Конфедерации Данияр Абулгазин, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков и руководители федераций борьбы, дзюдо и таеквондо.

Отметим, что кроме Тенизбаева бронзовую медаль ОИ-2008 из-за допинга соперницы получила легкоатлетка Ольга Рыпакова, ставшая в Пекине четвертой. Должна получить «бронзу» ОИ-2012 и тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова, но официальное решение по ней до сих пор не принято.

Напомним, что Казахстан по итогам перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился пяти медалей. «Золото» ОИ-2008 и ОИ-2012 обязан вернуть тяжелоатлет Илья Ильин, штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза лишены «золота» ОИ-2012, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, МОК аннулировал результаты шести казахстанских спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, но на тех соревнованиях они не выигрывали медалей.