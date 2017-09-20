Казахстанский борец спустя девять лет получил серебряную медаль Олимпиады-2008
Казахстанский борец
греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную медаль Олимпиады-2008. Награждение состоялось в Алматы, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК РК).
На Играх в Пекине Тенизбаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов. В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провели перепроверку
Серебряная медаль Тенизбаеву по поручению президента НОК РК Тимура Кулибаева вручил генеральный секретарь организации Данияр Абулгазин. 34-летний бывший борец сейчас работает директором школы высшего спортивного мастерства в Алматинской области.
Вместе с церемонией награждения Тенизбаева Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта также отметила призеров, тренеров и специалистов
Отметим, что кроме Тенизбаева бронзовую медаль ОИ-2008
Напомним, что Казахстан по итогам перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился пяти медалей. «Золото» ОИ-2008 и ОИ-2012 обязан вернуть тяжелоатлет Илья Ильин, штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза лишены «золота» ОИ-2012, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, МОК аннулировал результаты шести казахстанских спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, но на тех соревнованиях они не выигрывали медалей.
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