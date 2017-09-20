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https://sport.mail.ru/news/wrestling/31066075/
20 сентября 2017, 13:20 | Летние: Борьба | Известия

Самбо впервые в истории вошло в программу Азиатских игр

20 сентября на заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, прошедшего в городе Ашхабад (Туркмения), официально было принято решение о включении самбо в программку Азиатских игр.

Уже в 2018 году на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) пройдут соревнования по спортивному самбо в шести весовых категориях (62 кг, 74 кг, 90 кг — у мужчин, 56 кг, 64 кг, 72 кг — у женщин). За всю историю самбо (почти 80 лет) данный вид спорта впервые включен в программу Азиады.

— Я бы хотел поздравить всех любителей самбо с новой страницей в истории данного вида спорта, — сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Сегодня принято по-настоящему знаковое решение, которое может значительным образом повлиять на олимпийские перспективы самбо. Ни для кого не секрет, что так называемая Азиада является аналогом Олимпийских игр, и включение в программу является большим успехом. В следующем году самбо исполняется 80 лет, и данный юбилей самбисты со всего мира смогут с размахом отметить на соревнованиях в Джакарте, проведение которых запланировано на декабрь 2018 года.

Напомним, Азиатские игры, называемые также Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии и регулируются надзором Международного олимпийского комитета (МОК). Медали присуждаются в каждом виде.
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