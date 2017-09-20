Самбо впервые в истории вошло в программу Азиатских игр
20 сентября на заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, прошедшего в городе Ашхабад (Туркмения), официально было принято решение о включении самбо в программку Азиатских игр.
Уже в 2018 году на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) пройдут соревнования по спортивному самбо в шести весовых категориях (62 кг, 74 кг, 90 кг — у мужчин, 56 кг, 64 кг, 72 кг — у женщин). За всю историю самбо (почти 80 лет) данный вид спорта впервые включен в программу Азиады.
— Я бы хотел поздравить всех любителей самбо с новой страницей в истории данного вида спорта, — сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Сегодня принято
Напомним, Азиатские игры, называемые также Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии и регулируются надзором Международного олимпийского комитета (МОК). Медали присуждаются в каждом виде.
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