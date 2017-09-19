Первые в Мариборе!

Российские дзюдоисты в возрасте до 21 года (юниоры) на днях доказали обратное — соблюли и продолжили победные традиции отечественной школы, в очередной раз став лидерами медального зачета завершившегося в словенском Мариборе первенства Европы.

Подопечные Владимира Драчко (юниоры) и Игоря Жучкова (девушки) в соперничестве с представителями 40 стран завоевали больше всех наград в индивидуальных состязаниях — девять, по три каждого достоинства, опередив соперников из Азербайджана (3−2−2) и Франции (3−0−4), и добавили к личным медалями еще и две командные, бронзовые, в турнире «стенка на стенку».

Забойщиком будущего успеха стал легковес Муртаз Шериев (55 кг). В этом сезоне россиянин побывал на пьедесталах трех Кубков Европы, но до «золота» не добирался. Видимо, готовил сюрприз соперникам в Мариборе. Не проявляя эмоций, Муртаз с первой встречи словно аккумулировал в себе уверенность и силу, чтобы в финале одержать красивую победу над медалистом прошлогодней кадетской Европы Бахишалиевым из Азербайджана.

Почин Шериева с энтузиазмом поддержали его товарищи и подруги по команде, во второй день вошедшие в пять финальных поединков из восьми, где разыгрывались медали. Российский гимн в итоге прозвучал дважды — в честь чемпионки Европы в категории 70 кг Мадины Таймазовой и победителя в юниорском супертяже Инала Тасоева (+100).

Еще год назад обладательница копны непослушных кудряшек Мадина Таймазова (70) выступала на уровне кадетов и выиграла юношеское первенство Европы. В Мариборе Мадина поразила соперников и зрителей техничностью и удивительным упорством, с которыми даже проигрывая встречу, умудрялась добиваться своего пусть даже и на последней секунде и у самых серьезных и опытных соперниц. Свидетельством тому стал пьедестал, на котором рядом с Таймазовой стояли три обыгранные ею по ходу дня девушки: австрийка Поллерес, боснийка Самарджич и итальянка Белланди.

Земляк Мадины — вице-чемпион юношеского мира Инал Тасоев (+100 кг) тоже в прошлом году был чемпионом Европы, но уже по юниорам и потому в Словению приехал в статусе фаворита. Российский богатырь нес в себе такую мощь и уверенность, что соперники оказывались под давлением еще до команды «хаджимэ» и не успевали даже начать показывать что-то из своего арсенала. В Мариборе Тасоев выиграл четыре поединка, потратив на это в сумме чуть более пяти минут.

Серебряными призерами состязаний в Словении стали: Марина Букреева (78), Анна Гущина (свыше 78 кг) и Арман Адамян (100), а бронзовыми — Кристина Булгакова (44), Рамазан Абдулаев (60) и Давид Гамосов (73).

Главным стартом для юниоров в этом году станет первенство мира, что пройдет в столице Хорватии через месяц. «На Балканах нам везет, — прокомментировал итоги турнира Игорь Жучков. — В 2013-м на мире в Любляне у нас было два золота, сегодня в Мариборе — первое командное место. Надеюсь, ребятам и девушкам в Загребе тоже улыбнется удача».