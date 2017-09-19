22-летний спортсмен из Казахстана взял бронзу в соревнованиях по борьбе на поясах в классическом стиле. Дидар в четвертьфинале победил пакистанца Саеда Мухаммада Анвара (7 (4) — 3 (1), но затем в полуфинале уступил местному борцу Малику Аннабаеву (0 (0) — 6 (4).