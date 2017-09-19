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19 сентября 2017, 15:01 | Летние: Борьба | Prosports.kz

«Ашхабад — 2017»: Сатбаев взял бронзу по борьбе на поясах

Казахстанский борец Дидар Сатбаев стал бронзовым призером V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проходят в городе Ашхабад.

22-летний спортсмен из Казахстана взял бронзу в соревнованиях по борьбе на поясах в классическом стиле. Дидар в четвертьфинале победил пакистанца Саеда Мухаммада Анвара (7 (4) — 3 (1), но затем в полуфинале уступил местному борцу Малику Аннабаеву (0 (0) — 6 (4).

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