Трехкратному олимпийскому чемпиону по борьбе Александру Карелину исполняется 50 лет

Профессиональная карьера Александра Карелина длилась с 1986 по 2000 год, он проиграл лишь на одном из самых первых и заключительном турнирах. По некоторым подсчетам, количество победных поединков Карелина составляет 888. Карелин выигрывал Олимпийские игры в составе трех различных команд — СССР в 1988 году, объединенной в 1992-м и России в 1996-м, на церемониях открытия которых был знаменосцем. Единственное олимпийское поражение Карелин потерпел в 2000 году в Сиднее — в финале против американца Рулона Гарднера.

Гарднер оказался единственным иностранным борцом, который сумел победить Карелина. Первое поражение Карелин потерпел в 1987 году — в финале чемпионата СССР от двукратного чемпиона мира Игоря Ростороцкого. Ростороцкому так и не удалось выиграть Олимпийские игры — Карелин сумел взять реванш в отборочных поединках Игр 1988 года, и с тех пор никто не мог претендовать на место в сборной в весе до 130 кг на протяжении четырех олимпийских циклов.

Начинал заниматься спортом Карелин в родном Новосибирске, где ему повезло в 13 лет оказаться у тренера по борьбе Виктора Кузнецова. Кузнецов сразу рассмотрел талант юного борца и оставался с Карелиным на протяжении всей его карьеры. «Чтобы стать лучшим, ты должен не щадить себя», — такую философию привил Кузнецов юному сибиряку Саше Карелину, который впоследствии побеждал даже с тяжелейшими травмами — переломом ребер и отрывом грудной мышцы.

В 18 лет Карелин стал чемпионом мира среди молодежи, а в 20 вошел в национальную сборную и через год поехал на первую свою Олимпиаду. В Сеуле Карелину доверили нести олимпийское знамя сборной СССР — в последний раз в истории страны. Карелин победил, и традиция сохранилась на последующих Играх в Барселоне и Атланте, где впервые выступила сборная России. В 2000 году в Сиднее знамя понес уже гандболист Андрей Лавров — и Карелин остался без золота.

Шок в Сиднее

Поражение Карелина от Гарднера стало шоком — проиграть российский борец, которого уже в то время стали уважительно называть Сан Саныч, казалось, не мог никому. Сам Карелин впоследствии не искал оправданий. По тогдашним правилам после первого периода, завершившегося нулевой ничьей, борцов поставили в обоюдный крестовый захват, и американец вынудил Карелина первым разомкнуть руки. Этого очка для победы ему в итоге и хватило.

Гарднер впоследствии вспоминал, что рассчитывал утомить соперника, это был его единственный шанс, учитывая, что американец весил намного больше. План в итоге удался. После ухода Карелина Гарднер выиграл и следующий чемпионат мира, доказав, что его олимпийское золото не случайно, но в дальнейшем успехов не добился.

Ранее Карелин почти все поединки завершал досрочно, а иные соперники и вовсе отказывались выходить против него на ковер. Знаменитый «обратный пояс» из супертяжей выполнял только он — для этого ему хватало и техники, и силы, несмотря на то, что противники весили более 100 килограммов. С 1994 года вплоть до поединка с Гарднером Карелин не отдал соперникам ни одного очка.

Карелин выиграл девять титулов чемпиона мира и 12 — Европы, а также одержал 13 побед в чемпионатах страны (которые нередко по своему уровню были сильнее мировых первенств). 13 лет без поражений — этот рекорд Карелина занесен в Книгу Гиннесса. Неудивительно, что международная федерация признала Карелина лучшим спортсменом греко-римского стиля в истории борьбы. Хотя сам Карелин величайшими борцами считал знаменитых советских «вольников» — Александра Медведя и Ивана Ярыгина.

В 1999 году Карелин провел поединок против японца Акиры Маэды — бойца смешанных единоборств. Спортсмены должны были вести бой по правилам своих видов, однако Маэда не смог нанести ни одного удара Карелину, который победил при помощи коронного «обратного пояса». После недавнего поединка между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором подобные «смешанные» бои могут стать популярными.

Депутатские будни

В 1995−99 годах Карелин работал в налоговой полиции, дослужившись до звания полковника. Еще в 1999 году, будучи действующим спортсменом, Карелин был избран депутатом Государственной думы и сохраняет мандат до сих пор. С прошлого года работает в комитете по энергетике Госдумы, хотя, по собственным словам, больше времени проводит в своей приемной в Новосибирске, чем в Москве.

В 1997 году Карелин получил звание Героя Российской Федерации, в 1989 году награжден орденом Дружбы Народов, в 2001 году — орденом Почета, в 2008 году — орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.

В семье Александра Карелина трое взрослых детей. Карелин регулярно выходит на ковер — на тренировки под руководством 75-летнего Кузнецова.